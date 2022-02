Schnuppertag am Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasium in Leinefelde ist abgesagt

Leinefelde. Schulleitung reagiert auf die neue Coronalage im Eichsfeld.

Der für Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr geplante Schnuppertag für die Viertklässler am Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasium in Leinefelde ist abgesagt. Das teilte die Schulleitung am Montag mit. Grund für die Absage ist die derzeitige Coronawarnstufe 3+, in der sich der Landkreis seit Wochenbeginn befindet. Auch die Veranstaltung für interessierte Zehntklässler fällt aus.