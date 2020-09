Ich bin viel in der Natur unterwegs, meist zu Fuß. Ich genieße die Ruhe der Wälder, die Ausblicke von den Höhen des Eichsfeldes, den Flug der Milane über einem stillen Tal, das Plätschern eines Baches. Ich erschrecke über die immer größeren Flächen toter Wälder und über die unglaublich großen Stapel von Bäumen, die dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind.

Ich sehe die Mähdrescher auf den Feldern, denke daran, wie viele Menschen und Tiere von der Ernte satt werden, weiß aber auch um die Ertragseinbußen, mit denen die Landwirte schon im dritten Jahr zu kämpfen haben. Vielleicht haben Sie ähnliche Wahrnehmungen, vielleicht fällt Ihnen draußen in der Natur anderes auf.

Mir ist wichtig: Diese Welt, so wunderschön, aber auch so bedroht, ist Gottes Schöpfung. Ich glaube, dass Gott das Werden dieser Welt will, dass er den Menschen die Erde als Lebensraum geschenkt hat, weil er will, dass alle gut leben und sich entfalten können.

Die Kirchen, ob katholisch, orthodox oder evangelisch, haben die Zeit vom 1. September bis zum 4. Oktober zur „Schöpfungszeit“ erklärt. In diesen Wochen wollen wir Gott, den Schöpfer feiern, ihm für die Fülle der Schöpfung danken und uns bewusster werden, dass uns diese Erde nicht zum Verbrauch überlassen, sondern als Lebensraum anvertraut ist.

Der Einsatz vieler, vor allem junger Menschen, für den Schutz unseres Klimas ist in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie etwas aus dem Blick geraten. Doch jede und jeder von uns ist gefragt, mit den je eigenen Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen, im privaten Konsum, in den alltäglichen Gewohnheiten, aber auch in Wahlentscheidungen oder in Gremien, in denen man vielleicht Einfluss hat. Es geht darum, Nachhaltigkeit zu lernen, das heißt, nicht mehr zu verbrauchen, als die Erde uns zur Verfügung stellt.

Dankbarkeit für das Geschenk der guten Schöpfung ist ein starkes Motiv dazu!

Ich wünsche Ihnen einen frohen Sonntag, vielleicht mit dem dankbaren Wahrnehmen eines Stückchens unserer kostbaren Erde.