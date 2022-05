Schon 2023/2024 sollen Regelschüler in Leinefelde aufgenommen werden

Leinefelde. Das Bistum stellt Pläne für den Schulcampus in Leinefelde beim Festtag vor.

Während der Festlichkeiten in Leinefelde gab es konkretere Aussagen zum Schulcampus „Neue Bergschule“, der in der Südstadt nahe des Landesgartenschaugeländes entstehen soll. Wichtig sei es dem Bistum, so hieß es bei der Vorstellung, dass es keine neue im Sinn von zusätzlicher Schule sei, sondern man mit dem Gymnasium nach Leinefelde umziehe, die Regelschule neu aufbaue. Schon im Schuljahr 2023/24 sollen noch in Heiligenstadt die ersten Regelschüler aufgenommen werden.