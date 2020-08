Schon dreimal Auto in Heiligenstadt mit Farbe beschmiert

Insgesamt dreimal soll ein VW Golf in Heiligenstadt durch Unbekannte mit Farbe beschmiert worden sein. Wie die Polizei mitteilte, waren die Schmierfinken zuletzt am vergangenen Wochenende am Werk, als das Auto auf einem Parkplatz in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt war.

Hierdurch entstanden auch Schäden am Fahrzeuglack. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

