Schriftzüge gegen die AfD am Wahlkreisbüro Heiligenstadt

Heiligenstadt. In der Heiligenstädter Wilhelmstraße beschmierten Unbekannte das AfD-Wahlkreisbüro. Die Eichsfelder Polizei bittet um Hinweise.

Die Schaufensterscheibe des Wahlkreisbüros der AfD in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt haben Unbekannte am Wochenende beklebt und beschmiert. Sie hinterließen diverse Schriftzüge, die sich gegen die Partei richteten. Polizisten sicherten die Aufkleber und entfernten die Schriftzüge.

Die Polizei Heiligenstadt bitte um Hinweise unter Telefon: 03606/6510