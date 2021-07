Schüler-Ferienticket der Eichsfeldwerke startet zum Sommerferien-Beginn

Eichsfeld. Eichsfeldwerke bieten auch Flexibilität außerhalb der Ferien mit neuem Angebot.

Auch in diesem Jahr kann es mit Bus und Bahn wieder auf Tour durch Thüringen gehen: Die EW Bus GmbH, ein Tochterunternehmen der Eichsfeldwerke, bietet Jugendlichen bis einschließlich 20 Jahren zusammen mit weiteren Verkehrsunternehmen das Schüler-Ferienticket an. Das teilt Sarah Mumdey, Pressesprecherin der Eichsfeldwerke, mit.

In den Sommerferien vom 24. Juli bis 5. September können Ticketbesitzer für einmalig 29 Euro quer durch Thüringen reisen. Wer nur mit dem Bus fahren möchte, ist mit dem Schüler-Ferienticket Mini für 15 Euro gut beraten, so Mumdey. Die Fahrscheine sind ab sofort direkt im Bus, in der Mobilitätszentrale Leinefelde oder an den Betriebshöfen der EW Bus in Leinefelde sowie in Heilbad Heiligenstadt erhältlich. Mehr Informationen zu den Verkehrsunternehmen gibt es unter: www.sft-thueringen.de.

„Für volle Flexibilität außerhalb der Sommerferien bietet die EW Bus exklusiv für ihr gesamtes Liniennetz das Schülerfreizeitticket an“, erklärt Sarah Mumdey. Der Fahrschein ist werktags – nach Schulschluss ab 14 Uhr – sowie an Wochenenden und Feiertagen gültig. Der Monatsfahrschein ist gegen Vorlage des Schülerausweises für 9,50 Euro erhältlich.

Weitere Informationen unter Telefon: 03605/515253.