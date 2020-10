Schützende Mimikry im Eichsfeld

Es muss schon genau hingeschaut werden, um zu erkennen, dass es keine Ameisen sind, die an der Hauswand auf- und ablaufen. Zählt man die Beine dieser nur bis vier Millimeter großen Tiere, wird schnell klar, dass es sich um Spinnen handelt. Spinnen haben bekanntlich acht Beine, während alle Insekten, zu denen auch Ameisen gehören, nur sechs Beine haben.

Es ist die Ameisenspringspinne Synageles venator, welche einer Ameise nicht nur äußerlich ähnelt, sondern auch in ihrem Verhalten. So springt sie nur selten, was ansonsten für verwandte Springspinnen typisch ist. Dafür rennt sie meist wie eine Ameise flink hin und her. Zusätzlich wird das zweite Beinpaar oft in die Höhe gestreckt, wodurch Ameisenfühler imitiert werden. Da die Ameisenspringspinne auch noch gesellig lebt und sich gern zwischen Ameisen aufhält, sind für das menschliche Auge Spinnen und Ameisen kaum zu unterscheiden.

Hat die täuschende Ameisenähnlichkeit für die Springspinne überhaupt einen Vorteil? In Experimenten konnte ein Schutz vor Fressfeinden nachgewiesen werden. Handaufgezogene Meisen konnten solange problemlos mit den ameisenähnlichen Spinnen gefüttert werden, bis sie erstmalig echte Ameisen aufpickten. Letztere wurden nach Bekanntschaft mit deren Ameisensäure wieder ausgewürgt. Nach dieser schlechten Erfahrung lehnten die Meisen auch die ameisenähnlichen Spinnen als Nahrung ab. Es gibt nur wenige heimische Vogelarten, welche Ameisen als Nahrung annehmen. Die meisten verschmähen sie und damit die eigentlich schmackhaften Ameisenspringspinnen.

Offenbar werden diese Springspinnen wegen ihrer Ameisenähnlichkeit auch wesentlich seltener von Grabwespen erbeutet als andere Springspinnen. Die Ameisenähnlichkeit hat für die Spinnen also in erster Linie eine Schutzfunktion. In der Biologie wird die Nachahmung eines wehrhaften oder ungenießbaren Tieres durch harmlose Tiere zur Täuschung von Feinden als Mimikry bezeichnet. Mimikry gibt es in unserer Tierwelt sehr häufig. Ein bekanntes Beispiele ist die Ähnlichkeit in der Färbung und Zeichnung harmloser Schwebfliegen mit wehrhaften Wespen.

Die Ameisenspringspinne nutzt ihre Mimikry aber nicht dazu aus, um Ameisen zu fangen. Sie ist Ameisen gegenüber absolut friedfertig, während andere ähnlich große Insekten als Beute angesehen werden. Ameisenmimikry gibt es bei etlichen Spinnenarten.

Am häufigsten kommt im Eichsfeld aber die genannt Synageles venator vor. Sie kann ganzjährig an Zaunpfählen, Mauern, auf steinigen Böden, aber auch an Gras- und Schilfhalmen gefunden werden. Ihre Beobachtung ist ein interessantes Erlebnis für den genau hinschauenden Naturfreund. Wichtig zur Identifizierung: Beine zählen!