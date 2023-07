Schützenfest in Eichsfelder Dorf mit einem großen Rahmenprogramm

Rüdigershagen. Musik, Tanz und ein Programm für Familien haben die Schützen in einem Eichsfelddorf vorbereitet. Gefeiert wird gleich mehrere Tage.

Sein traditionelles Schützenfest feiert der Schützenverein Rüdigershagen 1899 e.V. Der Startschuss fällt an diesem Donnerstag, 6. Juli, um 19 Uhr mit einem Skatturnier. Am Freitag, 7. Juli, 18 Uhr, geht es mit dem Schießen der Vereine um den Wanderpokal des Vogelbergs und dem Anstich des Freibierfasses in der Festhalle weiter. Mit dabei: DJ Demme Beats.

Mit einem Waldgottesdienst wird der Samstag, 8. Juli, eingeläutet. Beginn ist um 14 Uhr. Ab 15 Uhr steigt der Familiennachmittag mit Mathi dem Kinderliedermacher und weiteren Aktionen, dem Kaffeeklatsch und Preisschießen. Zum Tanz wird um 20 Uhr eingeladen. Für Stimmung sorgt die Partyband „Mash-Up“.

Auch am Sonntag, 9. Juli, wollen die Schützen mit ihren Gästen feiern und haben auch für diesen Tag ein buntes Programm zusammengestellt. Los geht es um 9 Uhr mit dem Ausschießen der Majestäten, um 10 Uhr sind alle zum Frühschoppen und der Proklamation willkommen. Um 11.30 Uhr gibt es zum Mittagessen Erbseneintopf bevor um sich um 14 Uhr der Traditionsumzug in Bewegung setzt und es eine Kranzniederlegung am Denkmal gibt.

Es schließen sich um 15 Uhr Kaffeeklatsch und das Preisschießen an, die Kefferhäuser Blasmusikanten spielen, und es gibt ein Kinderprogramm. Um 18 Uhr sind die Preisverleihungen, danach ist gemütlicher Ausklang mit Musik.

Am Montag, 10. Juli, geht es um 10 Uhr mit einem musikalischen Frühshoppen, Schlachteplatte und den Original Thüringer Oldies weiter. Am Dienstag, 11. Juli, 10 Uhr, gibt es noch einen Frühshoppen, dann mit Spanferkelessen. Auch ein Festpark mit Karussell, Hüpfburgen, Kinderschminken und mehr auf dem Vogelberg fehlt nicht.