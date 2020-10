Schulen im Eichsfeld schränken ihren Betrieb wieder ein

57 Schulen wechseln ab Mittwoch von normalem Regelbetrieb in die Stufe gelb, wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Demnach seien unter anderem Einschränkungen des Präsenzunterrichts vor Ort möglich, hieß es. Mit der Maßnahme sollen vor allem Menschen mit Risikomerkmalen für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung geschützt werden. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen lesen Sie in unserem Liveblog

In Thüringen starteten alle Schulen nach den Sommerferien im normalen Regelbetrieb ins neue Schuljahr. Um auf höhere Infektionsraten an den Schulen oder im jeweiligen Landkreis schnell reagieren zu können, führte das Bildungsministerium ein Stufenkonzept ein.

Während Stufe Grün Regelbetrieb bedeutet, gibt es bei Stufe Gelb erste Einschränkungen. So ist dann etwa abwechselnder Unterricht in der Schule und zu Hause möglich. Stufe Rot bedeutet in der Regel, dass die Schule wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend geschlossen bleibt.

Wegen eines Anstiegs von Neuinfektionen verschärfte der Landkreis Eichsfeld am Montag die Corona-Regeln und untersagte alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 30 Personen und unter freiem Himmel mit mehr als 50 Personen. Außerdem dürfen sich an Feiern in Wohnungen nicht mehr als 15 Menschen beteiligen.