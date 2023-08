Schuljahresbeginn im Eichsfeld mit Neuerungen im Linienverkehr

Eichsfeld. EW Bus informiert über zahlreiche Veränderungen im Landkreis Eichsfeld. Anbindung nach Duderstadt wird verbessert.

In das neue Schuljahr starten am Montag, 21. August, die Eichsfelder. Wie EW Bus, ein Tochterunternehmen der Eichsfeldwerke, mitteilt, gibt es zum Schuljahresbeginn einige Neuerungen im Linienverkehr. „Die Fahrpläne wurden den neuen Unterrichtszeiten und Schülerzahlen angeglichen“, sagt Unternehmenssprecher Dominic Grone.

Von den Änderungen betroffen sind die Buslinien 9, 10, 22, 24, 25, 26, 34, 36 und 37. Und das sind die wichtigsten Änderungen: Die Linie 9 bietet um 8.05 Uhr eine weitere Verbindung von Heiligenstadt nach Kella. Die Linie 10 von Kella nach Geismar verkehrt auf der Fahrt 07 um 7.53 Uhr nun weiter bis nach Lengenfeld unterm Stein.

Auf der Linie 22 wurde eine zusätzliche Fahrt um 6.28 Uhr ab Weilrode nach Jützenbach (Haltestelle „Mitte“) eingerichtet. Dadurch besteht jetzt um 6.59 Uhr eine Verbindung zur Linie 25 nach Duderstadt. Auf der Linie 24 wurde eine zusätzliche Fahrt um 6.33 Uhr ab Stöckey nach Weißenborn-Lüderode (Haltestelle „Schule“) eingerichtet. Dadurch besteht nun um 6.52 Uhr eine Verbindung zur Linie 25, die von Weißenborn-Lüderode nach Duderstadt führt.

Für Fahrgäste der Linie 37 gibt es laut Dominic Grone um 6.05 Uhr eine zusätzliche Verbindung von Dingelstädt nach Lengenfeld unterm Stein. Von dort kann um 6.50 Uhr die Linie 8 in Richtung Heiligenstadt genutzt werden.

Baustellenbedingte Fahrplanänderungen

Des Weiteren gibt es aufgrund von Baustellen Änderungen der Fahrpläne für die Buslinien 1, 13, 15, 16, 30, 32, 34, und 40.

Durch die Vollsperrung der Beethovenstraße/Lisztstraße in Leinefelde ist die Haltestelle Lisztstraße zur Haltestelle Hahnstraße sowie die Haltestelle Goethestraße vor die Einmündung Planckstraße verlegt worden.

Durch den Fortschritt der Baumaßnahme in Wüstheuterode in der Schulstraße, musste die Ersatzhaltestelle verlegt werden, diese befindet sich nun an der Ausfahrt des Gewerbegebietes „Bei der Warte“.

In Thalwenden wird seit dem 14. August gebaut. Eine Durchfahrt von und nach Birkenfelde ist in der Zeit der Kanalbautätigkeiten nicht möglich, so Dominic Grone. Die Fahrpläne der Buslinien 13, 15 und 16 wurden entsprechend angepasst.

In Deuna, Lutter, Bockelnhagen sowie Wachstedt werden die Fahrgäste gebeten, aufgrund der Baumaßnahmen weiterhin die eingerichteten Ersatzhaltestellen zu nutzen.

„Alle Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt noch einmal zu informieren“, so der Unternehmenssprecher. Die Linienpläne sowie die geltenden Umleitungsfahrpläne seien online unter www.eichsfeldwerke.de/bus und in der App „EW Businfo“ abrufbar. Zudem befände sich ein Aushang an den jeweiligen Haltestellen.

Tipps von EW Bus zum Deutschlandticket

Gern beantworten die Mitarbeiter von EW Bus auch Fragen zum Deutschlandticket, dem 49-Euro-Ticket, das das Unternehmen bereits seit April dieses Jahres als elektronische Variante für das Smartphone anbietet. Seit einigen Wochen besteht laut Dominic Grone zudem die Möglichkeit, das Deutschlandticket in Form einer Chipkarte bei EW Bus zu erwerben. Diese beinhalte genau denselben Leistungsumfang wie das klassische Deutschlandticket und sei eine sinnvolle Alternative für Personen unter 18 Jahren beispielsweise für Schüler und Auszubildende oder Fahrgäste, die ihren Fahrausweis etwa aus Sicherheitsgründen nicht über das Smartphone abbilden wollen beziehungsweise können.

Um das Deutschlandticket als Chipkarte zu beantragen, müssen ein Antragsformular sowie ein SEPA-Lastschriftmandat ausgefüllt werden. Zudem ist dem Antrag ein aktuelles Passfoto des Abonnenten beziehungsweise Ticketinhabers beizufügen, welches nicht älter als sechs Monate sein sollte, so der Sprecher. Für die Erstellung und Zusendung benötige EW Bus etwa zwei Wochen.

„Wichtig ist die rechtzeitige und fristgerechte Beantragung. Soll die Chipkarte am ersten Tag eines Folgemonats vorliegen, sollte sie optimaler Weise bis zum zehnten Tag des vorherigen Monats bei uns beantragt werden“, erläutert Marcel Gunkel, Mitarbeiter bei EW Bus.

Weitere Informationen sowie Antragsformulare für das Deutschlandticket sind auf der Website www.eichsfeldwerke/deutschlandticket zu finden. Für weitere Auskünfte zum Fahrplanwechsel sowie zum Deutschlandticket stehen Mitarbeiter auch unter Telefon: 03605/515253 zur Verfügung.