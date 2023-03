Schulung der Eichsfelder Urania

Leinefelde. Die Bildungsgesellschaft bietet eine Verkehrsteilnehmerschulung in Leinefelde an. Die Themenschwerpunkte sind hochaktuell.

In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Eichsfeld bietet die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld am Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr eine Verkehrsteilnehmerschulung mit den Schwerpunkten „Besonderheiten im Straßenverkehr im Frühling“ und „Elektromobilität“ an. Sie findet in den Räumen der Urania in Leinfelde, Kunertstraße 7-11, Eingang 1 im Erdgeschoß statt. Die Anmeldung ist möglich unter Tel.: 03605/546151 oder

urania@urania-eichsfeld.de