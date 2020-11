Schwere Zeiten für die Eichsfelder Innenstädte

Viel leerer als vergangene Woche ist es auf dem oberen Wilhelm in Heiligenstadt, der zur Haupteinkaufsstraße gehört. Einen sonst so begehrten Parkplatz zu finden, ist nicht schwer. In den anderen Eichsfeld-Städten ist das Bild ähnlich. „Nachdem sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin über die neuen Regelungen zur Corona-Pandemie verständigt hatten, die seit Montag gelten, sind die Kundenzahlen rigoros eingebrochen, und das schon vor Wochenbeginn“, sagt Arnold Senft, Präsident des Thüringer Handelsverbandes und Inhaber des Modehauses Senft in Leinefelde. „Die Geschäfte sind offen, aber die Leute bleiben zu Hause“, fügt er hinzu.

Während die Lebensmittel- und Baumärkte den neuen Lockdown derzeit nicht so spüren, sieht das bei den Händlern in den Innenstädten anders aus. Senft weiß das, kennt die Probleme von Bekleidungs-, Schuh-, Schmuck- oder Spielzeugläden. Die Situation ist angespannt. „Dabei wissen alle, dass der Handel nicht der Treiber von Infektionen ist“, sagt er.

Mehrmals in der Woche ist der Eichsfelder derzeit telefonisch in Kontakt mit dem Wirtschaftsminister, um die aktuelle Lockdown-Situation zu erörtern, von der insbesondere die Gastronomie hart betroffen ist. „Aber sie ist es nicht allein, auch der Handel hat es schwer“, meint er und führt einen Umsatzverlust von einem Drittel an. Der wiederum hat Konsequenzen und dürfte sich in Kurzarbeit und einem geringeren Verdienst niederschlagen.

Und dann sind da auch die Mieten und andere Unkosten, die die Geschäftsinhaber zu schultern haben. Dass am Ende die Innenstädte unter der Situation leiden, treibt nicht nur ihm Sorgenfalten auf die Stirn.

Schließung von Geschäften prognostiziert

Doch schon im Sommer deutete sich an, dass einige Läden die Pandemiezeit wohl nicht überstehen. „In einer Stadt mit rund 20.000 Einwohnern geht man von der Schließung von vier bis sechs Geschäften aus“, sagt Senft und hofft, dass die Zahl geringer ausfällt. Doch wirklich optimistisch ist er nicht. Fest steht für ihn, wenn er auf Leinefelde, Worbis und Heiligenstadt schaut, dass für Läden, die jetzt geschlossen sind, sich so schnell kein Nachmieter findet. Während er gedanklich durch die Hauptgeschäftsstraßen geht, stellt sich ihm die Frage, was die Stadt dann noch von einem Dorf unterscheidet, wenn die Entwicklung so weiter geht.

„Wir müssen mit Augenmaß retten, was zu retten ist“, meint er wohl wissend, dass die Eichsfeld-Städte Innenstadtprobleme haben. Und Stärken, mit denen man punkten könnte, haben andere auch.

Dass die Kunden nach Göttingen oder Kassel abwandern, ist nicht seine große Sorge. Denn auch die hätten ähnliche Schwierigkeiten. Bei einer ehrlichen Betrachtung muss man sich eingestehen, dass es auch schon vor der Corona-Krise in den Städten kriselte. Der Händlerchef geht in der Region von einem Kundenschwund von bis zu 30 Prozent aus – vor der Pandemie.

Die Lage dürfte sich verschärfen. Denn die Gaststätten und Hotels sind zu, das heißt, es gibt keine großen Hochzeiten, Jubiläums- und Familienfeiern. Und wenn es die nicht gibt, braucht es beispielsweise auch keine schicke Garderobe. „Wir sitzen mit der Gastronomie in einem Boot.“

Senfts Rat: Gespräche mit Behörden suchen

Das nächste Problem: die verkaufsoffenen Sonntage. Laut Senft war die Landesregierung bemüht, für den Dezember eine Erweiterung der Öffnungszeiten für den Sonntag zu finden. Aufgrund des geltenden Gesetzes und der Ablehnung seitens Gewerkschaft und Kirche werde daraus nichts. Das bedeutet: Keine Weihnachtsmärkte, kein Shoppen an den Sonntagen. Geschlagen geben wollen sich die Händler jedoch nicht. Der Verbandspräsident rät, sich mit Gesundheitsamt und Kommunen an einen Tisch zu setzen, um Lösungen zu finden – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. „Nichts machen ist auch keine Lösung. Es geht nicht um einen Weihnachtsmarkt, sondern darum, das Ganze zu entflechten, vereinzelt mal einen Stand anzubieten, sodass wenn der Kunde in der Weihnachtszeit kommt die Gelegenheit hat einen Glühwein zu trinken“, sagt Senft.

Was kommenden Monat ist, steht aber noch in den Sternen. An einem Sonntag den Einkauf zu bieten, hält Senft für wichtig. Denn schließlich gibt es noch die Online-Konkurrenz, die so manchen reizt. Gern würden es einheimische Händler sehen, wenn Kunden den Slogan „Lass den Klick in deiner Stadt“ beherzigen und da einkaufen, wo sie leben. „Das Internet ist kein Heilmittel, die Umsätze generieren die Großen“, sagt Senft. Hiesige Ladenbesitzer, die die Möglichkeiten hätten und in den Bereich investieren wollten, könnten das Internet als „Ventil“ nutzen. Dass sie jedoch die Ausfälle so kompensieren, glaubt er nicht. Er sähe lieber den Einkauf in den Innenstädten, von dem, wenn es wieder möglich ist, auch die Gastronomie profitieren würde. „Das Einkaufsverhalten jetzt bestimmt über die Innenstädte der Zukunft“, sagt Senft.