Sechs Seniorenweihnachtsfeiern in zwei Wochen

In sechs Ortsteilen der Stadt Leinefelde-Worbis war das Team der städtischen Abteilung Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur in dieser und in der vergangenen Woche wieder einmal mit der Seniorenweihnachtsfeier „on Tour“. In Leinefelde, Worbis, Breitenholz, Breitenbach, Birkungen und Beuren, so berichtet Natalie Hünger, Leiterin der Abteilung, habe das Team mit Unterstützung aus den Orten eine vorweihnachtliche Atmosphäre in die Säle gezaubert, junge Künstler auf die Bühne geholt und die Senioren zu ein paar gemütlichen Stunden eingeladen.

Marianne Köhler und Ulrike Lehne aus der Stadtbibliothek sorgten ihrerseits mit einer lustigen Lesung für gute Laune. Höhepunkt, so Hünger, sei aber der Vortrag von Schäfer Ernst Siebert gewesen, der mit dem ZDF und fünf weiteren Senioren für die Sendereihe „Mit 80 Jahren um die Welt” auf große Reise ging und seine Erlebnisse schilderte.

Sehr gerührt war der rüstige Abenteurer aus Beinrode, dass ihm Moderator Steven Gätjen eine Videobotschaft zukommen ließ, die er zuvor für die Ausstrahlung bei den Seniorenweihnachtsfeiern aufgenommen und an die Stadt geschickt hatte.

Für Rührung sorgten bei den Weihnachtsfeiern nicht zuletzt auch die Zeichnungen, die Stadtkünstlerin Malika Sambulatowa während der Weihnachtsfeiern heimlich in einem Nebenraum angefertigte und den Porträtierten hinterher geschenkt hat.