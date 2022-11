Selbstverteidigung für Frauen in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Frauenbildungs- und Begegnungsstätte lädt Interessierte zum Training ein.

Zum Selbstverteidigungskurs für Frauen mit der Ju-Jutsu-Trainerin Claudia Sputh- Schönbach, lädt die Bildungsstätte „Ko-ra-le“ in Heiligenstadt ein.

„Wir möchten mehr Selbstvertrauen und ein sicheres beziehungsweise bestimmtes Auftreten vermitteln“, heißt es aus der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte. Ziel des Workshops sind das Erkennen und Einschätzen von Gefahrensituationen, eine effektive Verhaltensweisender, der richtige Einsatz verbaler Mittel, ein konsequentes Verhalten zum Aufzeigen der Grenzen und die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.

Der Workshop beginnt am Montag, den 5. Dezember, 18.30 Uhr. Anmeldung per Mail an anmeldung@ko-ra-le.com oder per Telefon: unter 03606/ 60 36 73.