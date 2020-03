Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Selbstverteidigungskurs für Frauen

Zu einem Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen lädt der Leinefelder Ju-Jutsu-Verein am 12. und 26. März in die Sporthalle der Konrad-Hentrich-Schule ein. Jeweils ab 18 Uhr werden den Teilnehmerinnen laut Ankündigung von erfahrenen Trainern in dem kostenfreien Intensivkurs wichtige und effektive Griffe sowie Fertigkeiten der Abwehr für den Ernstfall vermittelt. Trainiert werde in Alltagskleidung.

Informationen und Anmeldung unter Tel.: 0151/50765636.