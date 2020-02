Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seminar zur Gartengestaltung

Breitenholz. Das Motto für das diesjährige Gartengestaltungsseminar im Eichsfelder Staudenhof resultiere aus den aktuellen Diskussionen um die sogenannten Gärten des Grauens, die oft nichts mehr mit dem jahrhundertealten Bild vom Garten zu tun haben. „Wir wollen mit unseren Bildern und Gestaltungsbeispielen Anregungen geben, was man mit Natursteinen in einem Garten anstellen kann“, sagt Yuliia Drews vom Staudenhof. Was ist dabei wichtig? Wie sieht der Traumgarten aus? Diese und weitere Fragen werden bei dem kostenlosen Seminar am 29. Februar, von 10 bis 12 Uhr von Gartenarchitektin Daniela Höch und Gärtnermeister Sebastian Albrecht beantwortet.

Informationen und Anmeldung unter Telefon: 03605/51 00 03.