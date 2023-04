Seniorin in Eichsfelder Nachbarlandkreis wird Opfer von Betrügern

Im benachbarten Werra-Meißner-Kreis kam es in den vergangenen Tagen zu einer Welle von Schockanrufen. Eine Seniorin wurde Opfer einer dreisten Masche.

Rentnerin wird um ihren Schmuck gebracht

Im Zuge einer Welle von Schockanrufen und Anrufen von falschen Polizeibeamten ab Donnerstagvormittag im Raum Sontra, von denen die Polizei im Werra-Meißner-Kreis bis in die Abendstunden rund 60 Vorfälle registrierte, ist am Abend ein Anruf erfolgreich gewesen. Unbekannte konnten Schmuck und Wertgegenstände von einer Seniorin erbeuten.

Die Kontaktaufnahme zu der Frau erfolgte am Donnerstag gegen 23 Uhr. Die Betrüger gaukelten der Seniorin (91) aus Wehretal am Telefon vor, Einbrecher hätten es auf ihr Vermögen abgesehen und überwachten sie mit einer Drohne. Daher sollte die Frau ihre Wertsachen an einer bestimmten Stelle deponieren, dort würden sie von der Polizei in Verwahrung genommen. Die Frau versteckte Goldschmuck sowie ihre EC-Karte unter einem Gebüsch in der Nähe ihres Hauseingangs. Die Betrüger holten sich ihre Beute und verschwanden.

Betrunkener Mann schlägt auf schlafenden Bekannten ein

In der Nacht zu Freitag gerieten in Kraja zwei Männer in Streit. Während der eine schlief, schlug der andere, ihm bekannte, betrunkene Mann mehrfach auf ihn ein. Dann griff er noch zu einem gefährlichen Gegenstand, um erneut anzugreifen. Der Attackierte wurde verletzt und konnte ambulant versorgt werden. Der zunächst festgenommene Täter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Reh überlebt Kollision mit einem Auto nicht

Ein 55-Jähriger aus Heiligenstadt war am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Auto auf der L 3466 von Wahlhausen in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs. Dort lief dem Mann ein Reh vors Auto, das den Zusammenstoß nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.