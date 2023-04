Seniorin verliert im Eichsfelder Nachbarlandkreis Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Göttingen. Goldschmuck erbeutete am Mittwoch ein Betrüger in Göttingen. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden.

Ein „falscher Wasserwerker“ hat am Mittwoch in Göttingen Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 13.50 Uhr in der Wohnung einer Seniorin in der Elbinger Straße. Nach derzeitigem Stand hatte der Betrüger laut Polizei vorgegeben, einen Wasserrohrbruch überprüfen zu wollen. In der Wohnung nahm der Unbekannte vermutlich in einem unbeobachteten Moment den Schmuck der Frau an sich und verschwand danach.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit grauer Arbeitshose, gemustertem Pullover sowie einem Rucksack. Zeugen, die den Beschriebenen gegen 13.50 Uhr in der Elbinger Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon: 0551/491 2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Diese gibt in diesem Zusammenhang erneut den Rat, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Niemand sei verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen. Man solle sich die Person vor dem Öffnen der Tür anschauen, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster und Türsprechanlagen nutzen. Im Zweifelsfall bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson komme.