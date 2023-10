Sextortion: Kriminalpolizei warnt Eichsfelder vor Erpressung mit Nacktfotos

Eichsfeld. Über Fake-Profile kontaktieren die Täter ihre Opfer. Kommt es zu Live-Video-Chats mit intimen Bildaufnahmen, kann die Falle zuschnappen.

Erpressungen auf sexueller Grundlage, auch als Sextortion bekannt, registriert derzeit vermehrt die Kripo in Nordthüringen.

Bereits im Sommer hatte eine Sprecherin bestätigt, dass von der Masche auch Eichsfelder betroffen sind. In manchen Wochen seien drei bis vier Fälle angezeigt worden. Dazu komme eine hohe Dunkelziffer.

Täter stellen Geldforderungen

Bei Sextortion würden meist männliche Opfer auf Social-Media-Plattformen durch ihnen unbekannte Accounts kontaktiert, so die Kripo. Im weiteren Chatverlauf würden sie um intime Bildaufnahmen gebeten oder um einen Live-Video-Chat, in dem sie aufgefordert würden, sich zu entkleiden. Sobald das passiert, wird der Live-Chat durch die Täter beendet. Was folgt, sind Geldforderungen und die Drohung, dass die Aufnahmen veröffentlicht oder an Freunde und Bekannte geschickt würden. Der Druck auf die Opfer wird erhöht.

„Bei den Profilen, mit denen die Opfer kontaktiert werden, handelt es sich um Fake-Profile. Diese haben meist nur wenige Follower und zeigen als Profilbild meist Frauen. Aus den Profilen geht hervor, dass die vermeintlichen Frauen aus der Nähe stammen, und es wird ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren angegeben. Die Chats werden meist nicht in deutscher Sprache oder in gebrochenem Deutsch geführt“, so die Kripo.

Ihr Rat: Keine Freundschaftsanfragen auf sozialen Plattformen von Fremden annehmen beziehungsweise mit äußerster Vorsicht agieren. Persönliche Daten sollten nicht preisgegeben, keine intimen Bildaufnahmen verschickt werden. Video-Chats sollte man nicht zustimmen oder diese beenden, sobald die Aufforderung zum Entkleiden oder zum Vornehmen intimer Handlungen komme.

Opfern rät die Polizei, kein Geld an die Täter zu überweisen. Erfahrungsgemäß komme es zu immer höheren Forderungen. Anzeige sollte schnell erstattet werden. „Brechen Sie den Kontakt zu den Tätern ab und reagieren Sie nicht auf weitere Nachrichten.“