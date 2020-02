Beim 9. Jugendfasching in Ferna traten auch die „Hotten Karotten" aus Brehme auf.

Showtanz im Überfluss beim Fernschen Jugendfasching

Unter dem Motto „Smartphones, Spielkonsolen und so’n Shit, halten wir uns dennoch fit“ starteten die Jugendlichen des Karnevalsvereins Ferna in die heiße Phase der fünften Jahreszeit. So waren am Freitag zum 9. Jugendfasching zahlreiche Fernsche Narren, aber auch viele Mitglieder von Gastvereinen auf den Gemeindesaal gekommen. Ein Abend voller Showtanzbeiträge lag vor dem närrischen Publikum, als der Elferrat des KVF einmarschierte und die Moderatoren des Abends, Laura Hillmann, Phillip Sondermann und Ludwig Ohse, die Gäste begrüßten.

Das Moderatorentrio versicherte dem Publikum, dass es beim närrischen Jugendfasching ohne jeden Zweifel ins Schwitzen kommen würde. Die drei Jugendlichen hatten nicht zu viel versprochen, denn die „Hotten Karotten“ aus Brehme legten gleich los wie die Feuerwehr. Die Showtanzgruppe tanzte zum Thema „American Dream“ und legte die Messlatte gleich ziemlich hoch. Eine außergewöhnlich gute Leistung mit absolut synchronen Elementen zeigte die Funkengarde aus Worbis bei ihrem Gardetanz. Anschließend kam das Showballett aus Deuna au die Bühne. Unter dem Motto „Work Life Balance“ legten die Damen zu Liedern wie „Gruß aus der Achterbahn“, „Arbeitsnerv“ und „Work hard and play hard“ eine flotte Sohle aufs Parkett. „Auf den Spuren Afrikas“ hieß der musikalische Beitrag der Showtanzgruppe „Spirit“ aus Niederorschel. Mit Trommelklängen, brennenden Fackeln und jeder Menge tänzerischer Energie betraten die mutigen Frauen und Männer aus dem fremden Kontinent die Bühne. Die Jungs vom Burschenballett aus Niederorschel hatten gleich ein ganzes Schiff mitgebracht. Unter dem Motto „Die Wikinger“ kamen sie mit Streitäxten und Speeren auf die Bühne und zeigten eine hervorragende Leistung, für die sie erst einmal einen großen Schluck Honigmet aus dem Einhorn bekamen. Die Mädchen vom Teistunger Carneval-Verein, die von Ines Nickel trainiert werden, entpuppten sich anschließend als Piraten, die keinen Spaß verstehen. Zu Liedern, die vom Leben auf den Weltmeeren erzählen, tanzten sie, hissten ihre Piratenflagge und hielten Seefahrer in Atem. Die Showtanzgruppe „Forsche Kirschen“ aus Brehme hatte mehr Arbeit, als ihr lieb war. Gekleidet in Blaumann und ausgerüstet mit Vorschlaghämmern, zeigten die Brehmer ihren Tanz „Blau auf dem Bau“ zu den Liedern „Bruttosozialprodukt“, „Hammer“, „Alles neu“ und „Männer“. Die Tanzgruppe „Infamous“ aus Beuren stand den Brehmerinnen in nichts nach. Aus den alten Damen in Haushaltskitteln und Gehhilfen, wurden schnell reizende sportliche Highschoolteenies. Die „Grobmotoriker“ aus Breitenbach wirbelten in ihrer Eigenschaft als Spezialeinsatztruppe S.W.A.T. zu einem Musikmix der vergangenen Jahrzehnte. Nach weiteren Darbietungen und 180 Minuten Tanzspaß ging der Jugendfasching zu Ende.