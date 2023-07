Sieben Eichsfelder Abiturienten schließen mit der Bestnote ab

Dingelstädt. Zielstrebig haben die jungen Frauen und Männer auf diesen einen Moment hingearbeitet. Für 57 Absolventen des Dingelstädter Gymnasiums beginnt nun ein neues Kapitel.

Der große Tag ist gekommen. Die Dingelstädter Gymnasiasten haben ihr Abitur in der Tasche. „Hinter uns liegen Tage, Wochen, Jahre des Lernens und der Vorbereitung für diesen einen Moment. Nach 12 Jahren in der Schule halten wir nun das lang ersehnte Abiturzeugnis in den Händen und können stolz auf uns sein“, sagt Josefine Kuhn, die als eine der Absolventen St. Josef nun verlässt.

All die Mühe und der Fleiß haben sich für die jungen Frauen und Männer ausgezahlt. Und das musste gefeiert werden. Mit einer Andacht zum Dank stimmten sich die Absolventen auf die Zeugnisübergabe und den Abend ein. „Pfarrer Roland Genau begleitete diese Andacht, die unter dem Motto ‘Gemeinsam unterwegs durch die Wellen des Lebens’ stand. Und er gab uns auch den einen oder anderen Rat mit auf den Weg“, erzählt Josefine Kuhn.

Den Abiturienten wurden die Zeugnisse in der Aula des Gymnasiums überreicht. Es war ein feierlicher Augenblick für die 57 jungen Leute, begleitet von Reden der Schulleitung, der Eltern- und Schülervertretung sowie musikalischen Beiträgen. Erstmals in der Funktion der Schulleiterin war es an Evelin Schotte-Grebenstein, einen Abiturjahrgang zu verabschieden.

Sieben Schülerinnen und Schüler konnten sich an diesem Tag über ein Traumergebnis mit einem Notendurchschnitt von 1,0 freuen. Dieses beeindruckende Ergebnis erreichten Anna Schröter, Josefine Kuhn, Sophia Müller, Marie Kalbhenn, Adrian Schulze, Arwen Backhaus und Justus Görke.

„Aber jeder von uns kann wirklich stolz auf sich sein, diesen Meilenstein geschafft zu haben, egal mit welchem Durchschnitt. Nun stehen uns viele Türen offen, und es ist an der Zeit, unsere Träume zu verwirklichen. Doch da, wo ein neuer Anfang ist, ist auch stets ein Ende“, sagt Josefine Kuhn, die Ärztin werden möchte.

Nach dem offiziellen Teil sollte es dann endlich zum gemütlichen übergehen. Also ging es nach Niederorschel in die Lindenhalle zum Abschlussball. „Ein letztes Mal zusammen als Jahrgang feiern und auf unseren Erfolg anstoßen. Doch Abschluss heißt auch Abschied nehmen, von Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch vom Schulalltag.

Es heißt, ein Kapitel beenden und ein neues beginnen. Und so blicken wir vermutlich alle mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge zurück. Dabei ist eins klar: Wir werden diesen Tag niemals vergessen“, ist sich Josefine Kuhn sicher.