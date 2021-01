Corona: Sieben-Tages-Inzidenz im Eichsfeld beträgt 424

Eichsfeld 31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt am Montag.

31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Eichsfelder Landratsamt am Montag. Damit sind aktuell 836 Personen infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 424. Momentan werden 34 Patienten stationär behandelt, zwei mehr als am Sonntag. Bei sieben Fällen handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung um einen schweren Verlauf. Corona-Blog: Ramelow mit drastischen Worten – Virus wütet im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit am stärksten

20 neue Corona-Fälle meldet derweil der Werra-Meißner-Kreis. Erkrankt beziehungsweise positiv getestet sind derzeit im Nachbarlandkreis 296 Personen laut dortigem Landratsamt. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt dort aktuell bei 184. Im Klinikum Werra-Meißner würden derzeit 42 Patienten auf der normalen Isolierstation behandelt. Zusätzlich gäbe es vier Patienten, die auf der Intensivstation im Klinikum Werra-Meißner mit Beatmung behandelt würden.

Im Landkreis Göttingen sind momentan 595 Personen infiziert, die Stadt Duderstadt ist mit 147 Menschen betroffen, die Stadt Göttingen mit 151, die Stadt Bad Lauterberg mit elf. Der Inzidenzwert im Landkreis Göttingen liegt bei 81.