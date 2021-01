Sieben-Tages-Inzidenz-Wert steigt im Kreis Eichsfeld auf 394

Das Gesundheitsamt meldet am Sonntag, 10. Januar, 45 weitere Neuinfektionen mit dem Corona-Virus für den Landkreis Eichsfeld. Zudem ist weiterer Patient in den vergangenen 24 Stunden verstorben, so dass die Zahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie auf 86 steigt. Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert, der am Samstag bei 370 lag, steigt mit Stand Sonntag, 8 Uhr, auf 394 an.

Im Eichsfeld-Klinikum werden wie am Samstag 32 Patienten behandelt, sieben davon mit einem schweren Verlauf. Genesene gab es laut dem Gesundheitsamt von Samstag auf Sonntag nicht zu verzeichnen.