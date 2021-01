Gieboldehausen. In Gieboldehausen im niedersächsischen Untereichsfeld haben Unbekannte am vergangenen Wochenende drei Signallampen einer Straßenabsperrung gestohlen. Die Lampen verschwanden in der Zeit von Freitag- bis Samstagmorgen von einer Absperrschranke in der Berliner Straße, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gieboldehausen unter Telefon 05528/20584-0 entgegen.