Silberhausen hat neuen Naherholungsbereich

Silberhausen. Zugewachsen und kein schöner Blickfang war das Gelände des alten Bauhofes am Bömmelborn in Silberhausen. Doch das ist Geschichte. Jetzt wurde hier eine Kombifläche angelegt, auf der man Sport treiben, seine Freizeit verbringen, sich bilden und auch etwas über den Naturschutz erfahren kann. Ein so genannter Artenschutzturm steht bereits für Schwalben und Fledermäuse. Rund 100.000 Euro, 50.000 Euro davon sind Fördermittel aus dem Leader-Programm, wurden in die Gestaltung des 1500 Quadratmeter großen Areals investiert. Und das befindet sich direkt am Unstrutradweg.

Fünf Sportgeräte wurden aufgestellt, an denen sich Erwachsene sportlich betätigen können, wie bei einem Trimm-dich-Pfad. Ortschaftsb0rgermeister Michael Groß (CDU) hofft, dass die Anlage auf gute Resonanz bei Einheimischen, den Nachbarn aus der Landgemeinde sowie Ausflüglern und Gästen stößt. Schon zu Beginn seiner Amtszeit hatte sich der sportliche Dorfchef solch ein Gelände gewünscht, doch eine entsprechende Fläche zu finden, war nicht einfach.

Dass das Areal aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde, freut auch Thomas Lange (CDU). Der ist nicht nur Silberhausens erster Beigeordneter, sondern auch Vorsitzender des hiesigen Sportvereins.

Doch wer den kleinen Park besucht, der kann nicht nur etwas für seine Fitness tun, er kann sich auch informieren, und zwar in Sachen Natur. Fünf Informationstafeln stehen bereit. Schließlich, so sagt Michael Groß, habe man hier auch ein paar besondere Pflanzen.

Doch das ist noch nicht alles. Aufgestellt wird noch ein Insektenhotel. Das soll eine nicht ganz alltägliche Form bekommen. Wie es genau aussehen wird, das wollte Michael Groß allerdings noch nicht verraten. Eine E-Bike-Ladestation wird in Kürze ebenfalls installiert. Dazu kommt außerdem ein Fahrradständer, und beleuchtet soll das Gelände natürlich auch werden. Die Kleinsten dürfen sich derweil über ein Spielgerät freuen.

Eingebunden in die Gestaltung ist nicht zuletzt der Bömmelborn. Im vergangenen Jahr zum Tag der Umwelt stellten Martin Ernst und Thomas Fiedler im strömenden Regen bereits eine Holzumrandung auf. Im kommenden Jahr feiert Silberhausen seine urkundliche Ersterwähnung vor 850 Jahren. Gern würden im Mai, so es dann vielleicht möglich ist, Michael Groß und Thomas Lange zur Einweihung des Naherholungsbereiches einladen.

Dass die Anlage gut genutzt wird, hoffen die beiden Kommunalpolitiker und auch, dass sie pfleglich behandelt, auf der Fläche nicht geparkt und sie auch nicht zum Treffpunkt fürs Biertrinken wird. Denn der Naherholungsbereich soll Anziehungspunkt für Bürger der gesamten Landgemeinde und Radtouristen werden. "Bislang ist alles perfekt gelaufen, von den Fördermitteln über die Ausschreibung bis zur Umsetzung in nur vier Monaten. Das war sportlich", sagen Thomas Lange und Michael Groß gut gelaunt und lassen den Blick über die Bepflanzung schweifen, die pflegearm ist.