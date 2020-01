Silvester im Eichsfeld: Keine Nacht wie jede andere

Aus dem kleinen Frühstückszimmer im Erdgeschoss schallt Gelächter. Polizeihauptkommissar Matthias Hofmann lächelt, während er nur über den Flur hinweg die Bildschirme in der Zentrale im Auge hat. „Es kommt selten genug vor, dass die Kollegen so entspannt zusammensitzen können, gerade mal nichts passiert“, sagt er. „Aber es steht uns auch mal zu, wenigstens einmal im Jahr.“ Es ist der Silvesterabend. Es sind viel mehr Beamte als in einer anderen Nacht im Dienst. „Es ist eine spezielle Situation, keine Schicht wie jede andere“, erklärt Hofmann. „Die Familien und Freunde unserer Kollegen feiern den Jahreswechsel, sie aber schieben Dienst, arbeiten.“ Polizeioberkommissar Steffen Renner neben ihm am Bildschirm nickt.

Andreas Pfordt schaut kurz nach 20 Uhr in der Eichsfelder Polizeiinspektion herein. Der stellvertretende Eichsfelder Polizeichef hat den Leitungsdienst, ist auf Bereitschaft. Er stellt zwei Päckchen Kaffee auf den Tisch. Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann hat bereits wie jedes Jahr auch eine kleine Aufmerksamkeit vorbeigebracht und den Beamten einen ruhigen Dienst gewünscht. Zwei Schachteln Merci hat er spendiert, eine weitere schräg gegenüber zur DRK-Rettungswache gebracht und einen Beutel Knabberzeug hinauf zur freiwilligen Feuerwehr. Das macht er jedes Jahr so.

Wie die Nacht bei den Einsatzkräften strategisch ablaufen soll, ist bereits im Vorfeld festgelegt worden. „Später werden sich fünf Streifenwagenbesatzungen im Landkreis verteilen“, erklärt Andreas Pfordt. Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Dingelstädt sind die Schwerpunkte. „Von dort aus kann – egal in welche Richtung – schnell gehandelt werden. Nur müssen wir da sein, bevor die Knallerei losgeht“, sagt er. „Zur Not kann die Landeseinsatzzentrale noch Kräfte umdisponieren.“ Denn was diese Nacht noch für Überraschungen bereithalten könnte, weiß man nicht.

Das weiß man auch nicht bei der freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt im Feuerwehrzentrum in der Brüsseler Straße. Drei Raclettes stehen dort auf dem Tisch, die 16 Kameraden, teils von ihren Partnerinnen begleitet, sind ordentlich satt. Um 19 Uhr gab es Essen. Würfel klackern jetzt auf dem Tisch. Die einen spielen Monopoly, einige anderen haben die Uno-Spielkarten ausgepackt, finden sich immer wieder in neuen Runden und Besetzungen zu einem Spielchen zusammen. Leise Musik läuft im Hintergrund, es wird geplaudert, gelacht und gescherzt.

Dabei stehen die Kameraden unter Anspannung. Jederzeit kann der Alarm losgehen. Manchmal knallt es draußen, wenn vorzeitige Böller oder Raketen gezündet werden. Leise raschelt es ab und an im Funk, die Kameraden neigen kurz konzentriert den Kopf, bleiben ruhig, mischen den Uno-Karten-Stapel neu. Martina Griethe überlegt sich schon einmal, was sie im neuen Jahr mit den kleinsten Feuerwehrleuten, der Jugendwehr, unternehmen oder basteln kann. Sie bringt noch einmal selbst gemachten Nachtisch an den Mann. „Tiramisu“, erklärt sie. „Aber ohne Rum, dafür mit Schokolade.“

Auf dem Tisch stehen ausschließlich alkoholfreie Getränke, Wasser, Cola, Limonade. „Wer weiß, was noch kommt“, meint der stellvertretende Wehrleiter Thomas Müller und knallt eine Spielkarte auf den Stapel. „Es kann die berühmte Ruhe vor dem Sturm sein, es kann aber auch ruhig bleiben.“ Eine Einsatzbesprechung hat es im Vorfeld gegeben. Jeder weiß, welchem Fahrzeug er zugeteilt ist, wer zu welchem Einsatz rausfährt.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thadäus König sei vorhin da gewesen, erzählt Müller. König hat Kaffee, Chips und alkoholfreien Sekt für den Jahreswechsel mitgebracht. Inzwischen ist es 21.45 Uhr. Zwei Sanitäter vom Rettungsdienst schauen herein, begrüßen die Kameraden, setzen sich für ein Schwätzchen mit dazu. Sie erinnern sich an Silvestereinsätze der vergangenen Jahre, an große Brände und an Kleinigkeiten.

Es knistert in den Meldern, die beiden Sanitäter stürmen hinaus, sie müssen zu einem Einsatz. Inzwischen ist es 22.45 Uhr, nur noch etwas mehr als eine Stunde bis zum großen Feuerwerk. Die Polizeibeamten haben derweil mit ihren Streifenwagen ihre Positionen im Landkreis bezogen. Und plötzlich ist es so weit, der Countdown zählt herunter.

Die Kameraden versammeln sich auf dem langen Balkon mit Blick über die Stadt, weitere Feuerwehrleute, die in der Nähe wohnen, sind auch eingetroffen. „Frohes Neues!“ schallt es hin und her, es wird angestoßen. Es geht nur kurz gut. Um 0.10 Uhr schrillt der Alarm. „Brennende gelbe Säcke in der Albert-Schweitzer-Straße“, ruft Müller. Sechs Kameraden rasen los. Innerhalb von sechs Minuten sind sie vor Ort, löschen und ziehen die in Brand geratenen Säcke in ihrem Verschlag auseinander. Recht schnell sind sie im Feuerwehrzentrum zurück. Doch die Ruhe währt nur kurz. Um 1 Uhr geht es zum zweiten Einsatz des neuen Jahres hinaus. Dieses Mal brennt ein Papiercontainer in der Jakobistraße.

Die Kameraden, die sich ehrenamtlich und freiwillig diese Silvesternacht in Bereitschaft um die Ohren schlagen, verfolgen weiter die aktuellen Meldungen. In Bischofferode zum Beispiel hat um 0.25 Uhr ein Baum Feuer gefangen. 21 Kräfte sind vor Ort. In Teistungen brennt um 1.05 Uhr ein Papiercontainer. Um 1.46 Uhr fliegt in Neuendorf ein Zigarettenautomat in die Luft, darum kümmern sich 16 Helfer der Wehren aus Teistungen und Neuendorf. In Silberhausen muss um 2.06 Uhr ein Hund gerettet werden, auch in Heiligenstadt sorgt um 4.28 Uhr ein Hund für den dritten Einsatz dieser Nacht in der Kreisstadt. Große Katastrophen bleiben aus. „Gott sei Dank“, sagen Feuerwehrleute und Polizisten erleichtert. Der Jahreswechsel im Eichsfeld war ein ruhiger.