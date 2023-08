Walter Schollmeyer vom Bau-Service Kullmann montiert in der Clara-Zetkin-Straße einen Verteilerkasten für Glasfaseranschlüsse in der Leinefelder Südstadt.

Situation in der Leinefelder Südstadt wird noch prekärer

Leinefelde. Jetzt werden in Leinefelde Glasfaserkabel in vielen Straßen verlegt. Halbseitige Straßensperrungen sind vorprogrammiert.

Schwierig ist derzeit die Verkehrssituation in der Leinefelder Südstadt. Und es kommt jetzt noch mehr dazu. Wie die Sprecherin der Stadt Leinefelde-Worbis, Nathalie Hünger, mitteilt, soll dort in den kommenden Wochen der Ausbau des Glasfasernetzes laufen. Und die müsse die Stadt den dafür zuständigen Unternehmen laut Gesetz erlauben.

Konkret bedeutet das, dass bis zum 1. September die Glasfaserkabel in den Leinefelder Bereichen Einstein-, Hertz-, Gauß-, Hahn-, Herschel-, Goethe- und Schillerstraße verlegt werden.

In der Robert-Koch-Straße, der Straße der Einheit, der Bosch- und der Siemensstraße, Vorm Pfaffenstiege und in der Kunertstraße sollen die Kabel im Zeitraum vom Montag, 14. August, bis voraussichtlich Samstag, 30. September, in die Erde kommen.

„Die Bauarbeiten finden nach Mitteilung des zuständigen Unternehmens, welches das Glasfasernetz in Leinefelde im Auftrag der drei Netzbetreiber baut, größtenteils im Bereich der Gehwege und Grünanlagen neben der Straße statt. Einschränkungen im Straßenbereich gebe es demnach ausschließlich in Form von halbseitigen Sperrungen, wird betont“, teilt Hünger dazu weiter mit und ergänzt, dass die Anwohner aller betroffenen Straßen, insbesondere der Robert Koch-Straße und der Straße der Einheit, durch die Baufirma vorab per Einwurfschreiben informiert würden.

Derzeit laufen schon die Bauarbeiten zur Anbindung der neuen Kallmeröder Ortsumgehung an das städtische Straßennetz von Leinefelde sowie die umfangreiche Erschließung für die Landesgartenschau, die bereits Sperrungen und Umleitungen zur Folge hätten, so Hünger. Der Sprecherin bleibt zuletzt nur übrig, Anwohner wie Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen zu bitten.