Sketche und Tänze der Vergangenheit

Die Kurstadt ohne Karneval? Kaum vorstellbar, doch die Corona-Pandemie hat auch die Verantwortlichen des Heiligenstädter Carnevalsverein zur Absage aller Veranstaltungen gezwungen. Doch ganz ohne einen eignen Beitrag möchte man die fünfte Jahreszeit auch in diesem Jahr nicht vorüberziehen lassen.

So lädt der Verein zwei Tage vor Rosenmontag zu einem Livestream auf Youtube ein. „Es ist für uns eine große Herausforderung“, sagt Präsident Volker Lamprecht.



Er und Stephan Kruse, Lamprecht nennt seinen Mitstreiter „Prinz a.D“, werden am 13. Februar 2021 ab 19 Uhr die Ausstrahlung live moderieren. In der Hansestadt Kiel befindet sich das Regiestudio, denn dort wird von Markus Jaschke alles koordiniert. Heißt: Die Livemoderation und die Videoclips aus den vergangenen Jahren werden von Jaschke in den Youtube-Kanal gesendet.

„Erst haben wir gedacht, wir können alles aus der Stadthalle senden, da wären auch genügend Leute dabei gewesen. Aber auch das geht jetzt nicht wegen Corona. Wir sitzen nur zu zweit vor der Kamera, das geht gerade noch“, erzählt Lamprecht.



Zu sehen sind am 13. Februar immer Ausschnitte aus den vergangenen Programmen. „Wir wollen anderthalb Stunden für Unterhaltung sorgen“, so Lamprecht. Und damit alles klappt, werde es wie bei einem richtigen Programm auch in diesem Jahr eine Generalprobe geben. „So etwas hat von uns noch niemand gemacht, daher gibt es die Generalprobe.“