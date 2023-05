So funktioniert Online-Banking: Beratung für Senioren im Eichsfeld

Leinefelde. Die Kreissparkasse Eichsfeld gibt Seniorinnen und Senioren Ratschläge zum digitalen Zahlungsverkehr. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte sich den 7. Juni vormerken.

Vielen älteren Menschen fällt es schwer, der rasant voranschreitenden technischen Entwicklung zu folgen. Gerade in Sachen Online-Banking ergeben sich für Seniorinnen und Senioren vielfach Unsicherheiten und Fragen. Wie sicher ist Online-Banking? Wie fragt man den eigenen Kontostand ab oder tätigt eine Überweisung? Wie funktioniert kontaktloses Bezahlen?

Die Kreissparkasse Eichsfeld hat sich nach eigenen Angaben das Ziel gesetzt, insbesondere älteren Menschen, die noch keine Berührung mit diesen Themen hatten, die Scheu davor zu nehmen. Deshalb laden die Bildungs- und Begegnungsstätte Frauenzentrum und die Kreissparkasse alle interessierten Senioren am 7. Juni zu einer Informationsveranstaltung in das Frauenzentrum Leinefelde, Jahnstraße 12, ein. Organisiert wird die Veranstaltung von Constanze Wehr in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Frauenzentrums Leinefelde.

Die Veranstaltung beginnt laut Ankündigung um 13 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr werde ein Mitarbeiter der Kreissparkasse Tipps für sicheres Online-Banking, kontaktloses Bezahlen sowie zur Betrugsprävention geben.

Anmeldung bis zum 2. Juni unter der Telefonnummer: 03605/518788 oder persönlich im Frauenzentrum Leinefelde