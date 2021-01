Solidarisch finanziertes Gemüse aus dem Eichsfeld

Dietzenrode. Die Vision von Leon Schleep und Tim Engler ist einfach erklärt: Bio-Gemüse, solidarisch finanziert. Dazu wollen die beiden eine Solidarische Landwirtschaft (Solawi) in Dietzenrode aufbauen. Unter dem Namen Solawi-Gemüseinsel wollen sie Klimaschutz, Artenvielfalt, Ernährungssouveränität und Gemeinschaft miteinander verbinden.

Denn Landwirtschaft müsse nicht immer große Trecker, Biogasanlagen, Gentechnik und Pestizide bedeuten. Viel mehr setzen die beiden auf Mischkulturen, vielfältige Fruchtfolgen, Blühhecken und Humusaufbau. Dazu kommt ein Miteinander zwischen Gärtner und Verbraucher.

Die 24-Jährigen haben in Witzenhausen Ökologische Agrarwissenschaften studiert, sich dort kennengelernt und sind gute Freunde geworden. Leon Schleep kommt aus der Nähe von Dortmund, Tim Engler aus Dresden. Ihre Produktion ist bereits bio-zertifiziert. Im Mai wird die erste Ernte des 0,7 Hektar großen Feldes stattfinden.

Dann können Interessierte ein Gemüse-Abo für die ganze Saison abschließen. Je nachdem, wie groß der Haushalt ist, sind kleine oder große Kisten bestellbar. In eine große passen vier bis fünf Kilo Gemüse und sie soll 25 Euro kosten, eine kleine 15 Euro pro Woche. Diese müssen dann wöchentlich an einer der drei Stationen in Dietzenrode, Heiligenstadt oder Bad Sooden-Allendorf abgeholt werden. Einen Lieferdienst gibt es nicht. Der Inhalt der Kisten wird immer unterschiedlich sein. "Natürlich bauen wir an, was die Leute gern essen, aber wir wollen vor allem vielfältig sein und saisonal", sagt Tim Engler. Außerdem wolle man gerne mit den Abnehmern in Kontakt kommen und Anregungen aufnehmen.

Für den Start ihrer Unternehmung - sie haben dazu eine GbR gegründet - haben die beiden auf ihr Erspartes zurückgegriffen. Nun soll aber auch eine Crowdfunding-Kampagne bei der Weiterentwicklung ihrer Vision helfen. Das Gesamtfinanzierungsziel liegt da bei 50.000 Euro, mit der das Projekt komplett finanziert werden könnte. "Aber auch wenn wir das nicht einspielen sollten, wird unsere Solawi dieses Jahr Gemüse fürs Eichsfeld liefern", versichern die beiden. Der finanzielle Rucksack würde aber Planungssicherheit geben und einiges mehr ermöglichen.

Je nachdem wie viel Geld zusammenkommt, soll gestaffelt investiert werden. Zunächst geht es da um einen Brunnen und die Bewässerungsinfrastruktur. Dann stehen in dieser Reihenfolge ein Folientunnel, ein Einachs-Schlepper, diverse Gartengeräte und -maschinen wie Hacken, Spaten und Häcksler, ein Lieferwagen, eine Kühlzelle, Saat- und Pflanzgut sowie Zäune und Kisten und zuletzt Kulturschutznetze und -vliese auf ihrer Liste.

Wie viel ein Unterstützer geben will, kann er selbst entscheiden und auch, ob er eine Gegenleistung dafür bekommt. Dazu haben sich Leon Schleep und Tim Engler einiges einfallen lassen. Die Möglichkeiten reichen von einem Postkartenset für 10 Euro bis zu einer Brunnenpatenschaft für 8000 Euro. Dazwischen bieten sie zum Teil Workshops zu Themen wie "Biogemüse im Hausgarten", "Insektenhotel bauen" oder "Gemüse haltbar machen" an, auch ein Candle-Light Dinner mit Übernachtung im Tipi oder eine Tomatenverkostung sind möglich.

Wer die beiden unterstützen möchte, kann sich auf ihrer Homepage unter www.solawi-gemueseinsel.de informieren. Zur Crowdfunding-Kampagne geht es hier.