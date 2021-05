Sommerblütenpracht in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Studentenblumen, Begonien und Geranien sollen das Stadtbild verschönern. Nun muss das Wetter noch mitspielen.

Witterungsbedingt etwas später als gewohnt haben die Mitarbeiter des Heiligenstädter Bauhofes damit begonnen, die Sommerbepflanzung in die Erde zu bringen: Knollenbegonien, Geranien, Canna, Studentenblumen und – wie hier am Kreisverkehr in Richtung Uder – Eisbegonien. Ramona Göbel-Dorl (vorn) und Diethelm Linge haben den Boden gut vorbereitet und die Pflanzen und gleich mit Dünger versehen. Nun hoffen sie auf wärmeres Wetter, damit die Fläche schnell zuwächst.