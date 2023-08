Pia Schröter ist die Leiterin des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt. Demnächst steht das Sommerfest im Kalender.

Sommerfest in einer Eichsfeldstadt

Dingelstädt. An einem ganz besonderen Ort im Eichsfeld soll demnächst ein besonderes Fest gefeiert werden. Das Programm steht schon in groben Zügen.

Das Team des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt steckt mitten in den Vorbereitungen für ein besonderes Fest. „Alle, die das Familienzentrum besuchen oder sich dem Kerbschen Berg verbunden wissen, sind zum Sommerfest eingeladen“, heißt es von der Unstrut. Gefeiert wird am Sonntag, 27. August. Beginn ist um 14.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst im Garten.

Anschließend, etwa ab 15.30 Uhr, können sich die Kinder auf viele Spiele und Bastelangebote freuen. Darüber hinaus gibt es Kaffee, Kuchen, Eis und Gegrilltes. Ende soll voraussichtlich gegen 17.30 Uhr sein. Das Team vom Kerbschen Berg freut sich auf viele große und kleine Gäste und auf einen Nachmittag voller Spaß.