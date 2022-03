Bülent Ceylan gastiert am 24. Juli beim Sound-Garten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf. (Archiv-Foto)

Sound-Garten-Open-Air 2022 in Bad Sooden-Allendorf: Bülent Ceylan kommt an die Werra

Bad Sooden-Allendorf. Tickets für den 24. Juli in Bad Sooden-Allendorf sind ab sofort hier zu haben:

Bülent Ceylan kommt zum Sound-Garten-Open-Air 2022. „Niemand steht so sehr für die Kombination aus Comedy und Rock wie er“, sagt Martina Adler von Hessensound, den Organisatoren des Musiksommers. Bülent Ceylan macht am 24. Juli Halt und ist damit der nächste große Name im Line-Up.

„Lachmuskel-Training an der Werra gehört mittlerweile fest in unser Programm.“ Ingo Appelt und Torsten Sträter waren schon da. „jetzt folgt mit Bülent Ceylan die mit Abstand schönste Mähne. Der ‚Monnemer‘ bringt sein neues Programm ‚OPEN hAIR‘ mit und macht sich für seine Fans zum Luschtobjekt“, verrät Adler.

Sitzplatz-Tickets gibt es ab sofort unter www.sound-garten.de und bei der Tourist-Information Bad Sooden-Allendorf.