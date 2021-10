Um die Spenden anzunehmen, zu sortieren und wieder zu verkaufen, setzt die Caritas in Leinefelde auf Ehrenamt.

Sozialkaufhäuser in der Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen brauchen ehrenamtliche Hilfe

Leinefelde. Caritas hofft auf Eichsfelder, die sich in ihrer Freizeit für einen guten Zweck engagieren wollen.

Torsten Osburg und Katharina Hüther, die Leiter der Sozialkaufhäuser „inpetto“ der Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen, hoffen, dass bei ihnen ab sofort häufig das Telefon klingelt oder E-Mails eintreffen, mit Anfragen zu ehrenamtlichen Beschäftigungen. Denn die Sozialkaufhäuser bieten nicht nur für den kleinen Geldbeutel gut erhaltene Waren an, die gespendet wurden, sondern schaffen Möglichkeiten, ehrenamtlich tätig zu sein.

Bei Interesse wird in einem Gespräch der bevorzugte Einsatz geklärt: Annahme der Sachspenden im Sozialkaufhaus, Sortieren der Waren und Auffüllen der Regale, Arbeit im Verkauf, an der Kasse oder für Kraftfahrerdienste. Für den Abbau gespendeter Möbel und großer Haushaltsgeräte in den Wohnungen, den Transport, den Aufbau im „inpetto“, die Anlieferung und den Zusammenbau bei den Kunden kommen Männer zum Einsatz. Im Sozialkaufhaus werden individuelle Regelungen abgesprochen, die Wochentage und Stundenzahl betreffend.

Wer Möbel verschenken möchte und zur Abholung anbietet oder wer Einrichtungsgegenstände erwirbt, aber selbst nicht transportieren und aufbauen kann, braucht dann nicht lange zu warten.

Kontakt: E-mail: osburg.t@caritas-bistum-erfurt.de oder huether.k@caritas-bistum-erfurt.de