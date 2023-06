Spätberufener wird zum Diakon im Eichsfeld geweiht

Martin Hohmann wird in Lengenfeld unterm Stein zum Diakon geweiht.

Lengenfeld unterm Stein. Martin Hohmanns nicht alltäglicher Weg von der evangelischen Familie zum katholischen Priester. Am Samstag wird er zum Diakon geweiht.

Martin Hohmann war es nicht gerade in die Wiege gelegt, katholischer Priester in Thüringen zu werden. Er stammt aus Hessen und wuchs in einer evangelischen Familie auf. Zuerst arbeitete er als Gymnasiallehrer. Allerdings bewegten ihn theologische Fragen schon immer.

Am Samstag, 17. Juni, weiht Weihbischof Reinhard Hauke den 44-Jährigen in Lengenfeld unterm Stein zum Diakon. Das Diakonat ist die erste Weihestufe auf dem Weg zum Priestertum.

Was es heißt, als Christ zu leben, erfuhr Hohmann von seinen Eltern, und in seiner Jugend beeindruckte ihn besonders ein Pfarrer. „Er lebte eine stille, bescheidene Frömmigkeit, die man wohl am besten mit dem Wort Demut bezeichnen könnte“, erinnert sich Hohmann. Später hinterließ das Pontifikat Benedikts XVI. bleibenden Eindruck. Die Auseinandersetzung mit der Person und seinen Schriften trug maßgeblich dazu bei, dass Hohmann 2013 katholisch wurde und Priester werden wollte.

Das Theologiestudium absolvierte er in Frankfurt. Als Priesterkandidat bewarb er sich im Bistum Erfurt. Hohmann setzte seine Ausbildung am Regional-Priesterseminar fort. Seine Praxis-Ausbildung führte ihn nach Lengenfeld. Nun hofft er, den Ausgleich zwischen organisatorischen Aufgaben und der Vermittlung des Evangeliums hinzubekommen. „Mein Wunsch ist, beide Dinge so miteinander zu vereinbaren, dass sie sich stützen und einander nicht im Wege stehen“, sagt er.

Die Weiheliturgie beginnt um 10 Uhr. Mit dem Weihbischof stehen weitere Geistliche am Altar. Es singt der Kirchenchor Effelder. Im Anschluss wird zur Begegnung und zum Mittagessen beim Josefsheim eingeladen.