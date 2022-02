Das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz ist auf Spenden angewiesen.

Spendenaktion in Berlingerode: Kinder sammeln für Kinder

Berlingerode. Schüler bringen enormen Geldbetrag für Hospiz zusammen.

Dass sich die Berlingeröder Regelschülerinnen und -schüler vor den Winterferien auch im Unterricht mit dem Thema „Leben und Sterben“ befasst haben, hat nicht nur Bildungscharakter, sondern es ist eine handfeste Aktion daraus geworden.

Die jungen Leute lernten, dass mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland an einer tödlichen Krankheit leiden. Sie lernten auch, dass viele der Betroffenen, für die die Medizin nichts mehr tun kann, gemeinsam mit Eltern und Geschwistern in einem Hospiz ein Zuhause auf Zeit finden, wo sie eine liebevolle Begleitung und Pflege, Halt und Beistand bekommen.

Stefanie Baydoun, Lehrerin für katholische Religion an der Regelschule „Lindenberg“, sprach zudem darüber, dass sich die Kosten für ein Hospiz, wie auch das Kinderhospiz Mitteldeutschland, jährlich auf rund 3,5 Millionen Euro belaufen, die normalerweise größtenteils aus Spenden gedeckt werden. „Doch leider ist durch die Coronapandemie das Spendenaufkommen stark gesunken“, weiß Baydoun.

Um einen kleinen Beitrag zur Finanzierung zu leisten, startete Stefanie Baydoun an der Schule in Berlingerode eine Spendenaktion, an der sich alle Klassenstufen rege und bereitwillig beteiligten. Dem Kinderhospiz Mitteldeutschland kann nun die für die Schüler enorme Summe von 839,50 Euro gespendet werden.