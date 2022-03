Spendensammlung für die Ukraine noch die gesamte Woche in Dingelstädt

Dingelstädt. Landgemeinde Stadt Dingelstädt bittet um weitere gezielte Hilfe. Kontaktaufnahme mit der Verwaltung zu Absprachen erwünscht.

Es ist ein Kommen und Gehen im Dingelstädter Bürgerhaus. Die Sammlung von Hilfsgütern für die Ukraine läuft seit Ende vergangener Woche. Und die ersten Paletten mit den Spenden, die am kommenden Donnerstag in die Transporter und auf einen Lastzug geladen werden, stehen bereits in den Garagen der Verwaltung der Landgemeinde Stadt Dingelstädt.

„Zeitweise haben die Menschen Schlange gestanden“, berichtet Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU). Im Saal des Bürgerhaus ist die Abgabestelle, dort werden die Spenden von freiwilligen Helferinnen und Helfern sortiert und in größere Kisten verpackt, um diese auf den Paletten zu verstauen. Mitarbeiter des Bauhofs halfen, um die Flut an Hilfsgütern zu bewältigen.

„Die Hilfsbereitschaft ist groß“, sagt Stadtmitarbeiterin Silvana Trappe, die die Aktion koordiniert. Sie hat eine Bitte aus der polinschen Partnergemeinde Jaroslaw erreicht. „Wir sollen auch um Tiernahrung bitten“, so Trappe. In Jaroslaw sollen die Hilfsgüter auf Lkw verladen werden, die dann in die Ukraine fahren. Ein Teil werde wohl auch für die 12.000 Flüchtlinge gebraucht, die sich in Dingelstädts Partnergemeinde derzeit aufhalten. „Jaroslaw hat zwei Partnerstädte in der Ukraine, dort sollen die Sachen hingebracht werden“, erzählt Andreas Fernkorn, so sei derzeit der Stand der Planungen. Weil es einen zweiten Transport geben wird, werden noch bis Samstag Spenden entgegengenommen. „Wir brauchen keine Kleidung“, sagt Silvana Trappe. Wichtig sei, dass die Sachen, die auf der Liste aus Jaroslaw stünden, abgegeben würden.

Dringend benötigt werden noch medizinische Artikel von Medikamenten bis hin zum Verbandsmaterial, zudem Babynahrung, Konserven, Nudeln und andere haltbare Lebensmittel. Wer gezielt spenden wolle, könne sich auch vorab bei der Verwaltung melden, um eine Absprache zu treffen, heißt es.

Kontakt über Telefon: 036075/3439