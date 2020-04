Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrung für zwei Monate

Die Kreisstraße 67 ist zwischen Werleshausen und Bornhagen ab kommenden Dienstag, dem 14. April, bis voraussichtlich Mitte Juni voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn. Die Umleitung ist ausgeschildert und verläuft in beiden Richtungen über die Hansteinstraße, also über Neuseesen und ab der Landesgrenze auf Thüringer Seite über die Landesstraße 1072. Die Asphaltdeckschicht wird komplett abgefräst und erneuert, teilt die zuständige Straßenbehörde Hessen mobil mit. In Teilbereichen werde auch die darunterliegende Tragschicht aufgenommen. Zusätzlich werden die Bankett- und Entwässerungseinrichtungen und die Fahrbahnnebenanlagen saniert. Auftraggeber und Kostenträger ist der Werra-Meißner-Kreis.