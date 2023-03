Sperrungen wegen Brückenprüfungen in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Deutsche Bahn AG prüft in Heiligenstadt drei Brücken. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich in Heiligenstadt am Samstag und Sonntag auf Verkehrsbehinderungen beziehungsweise Umleitungen einstellen. Grund dafür sind Brückenprüfungen der Deutschen Bahn AG.

Bereits am Freitag, 10. März, kommt es daher von 22 Uhr bis Samstag, 5 Uhr, zu einer Vollsperrung Bahnbrücke am Richteberg. Die Umleitung führt über die Liebermannstraße beziehungsweise Schlachthofstraße.

Am Samstag wird ab 18 Uhr die Bahn- und Leinebrücke am Leineberg einer Prüfung unterzogen. Daher wird an dieser Stelle bis Sonntag um 20 Uhr eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung eingerichtet, teilt Thomas Fleischhauer von der Untere Verkehrsbehörde in Heiligenstadt mit.

Am Sonntag wird die Erbetalbrücke im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr geprüft und zu diesem Zweck voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrung über Nebenstraßen zu umfahren.