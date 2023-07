Spezielle Form der Berufsorientierung in Nordthüringen

Eichsfeld. Am Projekt „Tag in der Praxis“ beteiligen sich im Landkreis Eichsfeld, Nordhausen, dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Kyffhäuserkreis 450 Unternehmen. Schüler lernen in einem Jahr vier Berufe kennen.

Mit dem „Tag in der Praxis: TiP“ gibt es in Nordthüringen seit vergangenem Schuljahr eine spezielle Form der Berufsorientierung. „Die Berufsausbildung ist der wichtigste Hebel zur Sicherung von Fachkräften“, sagt Karsten Froböse, Chef der Arbeitsagentur Thüringen Nord.

Schülerinnen und Schülern vom zweiten Halbjahr in der Klasse 8 und im ersten Halbjahr der Klasse 9 absolvierten einen Tag pro Woche ein Praktikum in einem Unternehmen der Region. So lernten die Jugendliche vier Berufe kennen. Aktuell beteiligen sich 13 Schulen mit 640 Schülern und 450 Unternehmen an dem Projekt. Das Gemeinschaftsprojekt mit IHK, Schulamt und den Kreishandwerkerschaften soll weiter ausgebaut werden.