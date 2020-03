Spiritualität, Sonnengesang und einfach dem Alltag ein bisschen entfliehen

Die Brüder Othmar, René und Johannes sind beim Bibellesen auf das neue Wallfahrtsmotto für den Hülfensberg in diesem Jahr gestoßen. Aufgeschlagen ist das letzte Buch, die Offenbarung. Aus diesem letzten Buch der Bibel stammt „Ich mache alles neu“. Eigentlich ist der Frühling ja dafür bekannt, dass er alles „neu macht“, wenn die Knospen sich hervorwagen, das erste Grün in den Wäldern sprießt, die Tage merklich heller und länger werden. Aber auch für den Hülfensberg beginne irgendwie eine neue Ära. „Wir haben ja Ende vorigen Jahres zwei neue Brüder begrüßt: Bruder Othmar und Bruder René. Durch sie hat auch der Hülfensberg ein neues Gesicht gewonnen“, sagt Bruder Johannes. Auch die eingefallene Gartenmauer ist erneuert. „Für uns Franziskaner ist das ein symbolisches Zeichen, was wir mit dem Heiligen Franziskus verbinden. Er baute drei eingefallene Kapellen wieder auf und erfüllte sie mit neuem Leben.“

Bruder Johannes bedauert, genau wie seine Mitbrüder, dass im Augenblick viele kirchliche Strukturen regelrecht verfallen. „Das soll uns nicht resignieren lassen. Gehen wir wie Franziskus in die zerfallene Kirche hinein, um sie dann auf dem alten Fundament, das Christus gelegt hat, neu aufzubauen.“

Dazu brauche es Kraft und neue Ideen. Ein verheißungsvolles Wallfahrtsmotto, das Mut mache und inspiriere, sei da nicht der schlechteste Beginn. Es sei wieder gelungen, zu den großen Wallfahrten namhafte Prediger aus nah und fern zu gewinnen. Dazu auch musikalische Ensembles, die nicht nur die Wallfahrten mitgestalten, sondern sich auch Konzerttermine extra für den Hülfensberg frei gehalten haben.

Die Franziskanerbrüder blicken schon auf den 1. Mai voraus, auf die Wallfahrtseröffnung. „Um 10 Uhr“, nickt Bruder Johannes. Zwei Uhrzeiten gibt es auf dem Berg, die sich leicht merken lassen. Die Wallfahrtsgottesdienste beginnen um 10 Uhr, die Konzerte immer um 15 Uhr. Als Prediger konnte mit Gabriel Zörnig aus Halle ein Mitbruder für die Wallfahrtseröffnung gewonnen werden, die musikalische Umrahmung übernimmt der Chor vom antonius-Netzwerk Mensch aus Fulda. Die Bittwallfahrt folgt in diesem Jahr am 17. Mai. Predigen wird Karl Josef Wagenführ aus Birkungen.

Die Hauptwallfahrt am Dreifaltigkeitssonntag steht für den 7. Juni im Kalender. Hier freuen sich die Franziskaner schon auf Weihbischof Ludger Schepers aus Essen. Am Abend zuvor wird die Ökumene gelebt: Der ökumenische Taufgedächtnisgottesdienst beginnt um 19 Uhr, Gast ist Bruder Hubertus Laue von der Kommunität Siloah. „Und von verschiedenen Orten, das wird aber noch genau bekannt gegeben, machen sich Pilgergruppen auf den Weg zum Hülfensberg“, sagt Bruder Johannes.

Besonderer Jahrestagin Spiritualität

Die Johannes- und Familienwallfahrt ist in diesem Jahr am 28. Juni. Das Besondere an dem Gottesdienst ist, dass er für Kinder und Erwachsene abgestimmt ist und es nach der Wallfahrt wieder zahlreiche Workshops gibt, wo Groß und Klein mitmachen kann. Sie endet gegen 13 Uhr mit einer Andacht. Die Rentnerwallfahrt ist am 8. Juli, hier aber um 13 Uhr. Sie wird von Propst Hartmut Gremler, begleitet.

Schließlich ist da noch die Michaelswallfahrt im Herbst. „Am 27. September mit Monsignore Heinz Gunkel aus Weida.“

Tradition hat zudem die Wallfahrt am Tag der Deutschen Einheit. „Sie ist etwas ganz Besonderes in diesem Jahr, schließlich ist es der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung.“ Den Wallfahrtsabschluss feiern die Franziskaner und Gläubige dann, wenn die Blätter wieder golden zu Boden segeln, am 25. Oktober. Und Bruder Othmar möchte nicht unerwähnt lassen, dass vor den Hauptwallfahrten immer um 8 Uhr ein Kreuzweg angeboten wird und ebenfalls ab 8 Uhr bis zum Beginn des Hochamtes Beichtgelegenheit besteht. „Herzlich willkommen auf dem Hülfensberg.“

„Einmal im Jahr wird der Berg auch ordentlich verjüngt“, sagen die Franziskaner. Nämlich dann, wenn sich Jugendliche aus der ganzen Umgebung versammeln, um den Berg zu erleben. Das lohne sich, sind die Geistlichen überzeugt. Nach einer kleinen Stärkung ab 18.30 Uhr und dem gemeinsamen Start um 19 Uhr beginne ein abwechslungsreicher Abend mit guter Musik, Workshops, Lagerfeuer und Spielen. Den Abschluss bildet dann eine Segensfeier mit Lichtershow in der Kirche. Hierfür ist der 11. September ausgesucht worden. Es sei ein besonderes Erlebnis, den Berg einmal bei Nacht zu entdecken.

Wo es gerade schon um junge Leute geht: Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es um 10 Uhr die Kinderkirche. „Sie läuft parallel zur Messe. Zum ,Vater unser‘ schließen sich die Kinder wieder der ganzen Gottesdienstgemeinde an“, erklärt Bruder Johannes.

Bei der Kinderkirche handele es sich um Gottesdienste, die kindgerecht gestaltet seien. Es werde natürlich gesungen und gebetet, aber auch mal gebastelt. „So sollen die Kinder Freude an der Botschaft Jesu haben.“ Und wenn die Kinder noch ganz klein sind, dürfen die Eltern natürlich mit in den Pilgersaal kommen. Aber manchmal falle es auch den größeren Kindern schwer, die Messe brav durchzustehen. „Sie kann ihnen ganz schön lang werden, vor allem wenn sie still sitzen müssen. Für diesen Fall steht nach dem Gottesdienst als Belohnung eine Spielekiste bereit, in der sie kramen und sich etwas herausholen und sich erst einmal austoben können.“ Im Antoniussaal gebe es sogar noch eine Tischtennisplatte und einen Kicker.

Abstand vom Alltag, Kraft tanken

Unter dem Leitwort „Wenn es Dir gut tut, dann komm“ des heiligen Franziskus von Assisi wird in diesem Jahr selbstverständlich auch wieder das Kloster zum Mitleben möglich sein. Es stehe Menschen offen, die Abstand vom Alltag und Ruhe suchen wollen, Kraft tanken. Oder die nur einen Ort der Stille und des Gebetes suchen, die einfach auf der Suche nach Sinn und Gott sind. „Jeder ist willkommen, bei uns mit zu leben, den Alltag mit uns Brüdern zu teilen, das Gespräch zu suchen oder einfach nur jemanden, der zuhört“, sagt Bruder Johannes. „Eine Konfession spielt dabei keine Rolle.“

Der Hülfensberg ist aber auch ein Ort, der sich prächtig für Konzerte eignet; Bruder René hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese zu organisieren. Zum Beispiel steht der Chor Arcobaleno in den Startlöchern, wenn es darum geht, ein Benefizkonzert zu gestalten, dessen Erlös der Sanierung des Plesseturms zugute kommen soll. Der Posaunenchor Wanfried unterstützt den Chor.

Joseph Haydn spielt im Jahr 2020 eine besondere Rolle, genau wie Orgelsonaten, Panflöten, Mandolinen und Gesang.

Und am 6. September steht ein ganz besonderes Erlebnis an: Der Sonnengesang. Klara von Querenburg und Uwe Straubel laden dann zu einer musikalischen Zeitreise zu Franziskus und Klara von Assisi ein. „Ich kann es nur noch einmal wiederholen: Herzlich willkommen auf dem Hülfensberg“, sagt Bruder Johannes.