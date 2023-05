Sportfest mit Spiel, Spaß und Wettkämpfen in einer Eichsfeldstadt

Worbis. Der SV Einheit Worbis lädt zum Feiern ein und hat ein großes Programm auf die Beine gestellt. Der Eintritt an dem Wochenende Ende Juni, Anfang Juli ist frei.

Nach langer Zeit veranstaltet der Sportverein (SV) Einheit 1875 wieder ein großes Sportfest. Er präsentiert vom 30. Juni bis 2. Juli Spiel, Spaß und Wettkämpfe.

Den Auftakt macht am Freitag, 30. Juni, die Abteilung Fußball mit dem 1. „Heinz & Hermann Cup“, einem Sponsoren- und Freizeitturnier im Stadion. Anstoß: 17 Uhr. Zeitgleich gibt es ein Tennisturnier. Danach stehen die Spaßwettkämpfe an. Ab 21 Uhr gibt es Musik mit DJ Beat Hoven im Festzelt. „Der Eintritt ist am gesamten Wochenende frei“, so Kiara Marschhausen.

Kinder dürfen sich im Karate ausprobieren

Am Samstag bieten die Abteilungen des Vereins in der Stadt kleine Turniere oder Spiele. Die Abteilung Tischtennis lädt von 10 bis 17 Uhr zum Freizeitturnier in der Stadtturnhalle ein, die Abteilung Badminton spielt von 14 bis 16 Uhr in der Ohmberghalle, die Tennisabteilung bietet ab 10 Uhr im Stadion Spielbetrieb für jedermann. Die Karateka warten ab 14 Uhr mit „Soundkarate“ zum Mitmachen für Kinder im Festzelt auf. Von 14 bis 18 Uhr gibt es ein Schachturnier im Vereinsraum des Stadions. Parallel können die Zuschauer den ganzen Tag Fußballduelle auf dem Kunstrasen und Rasenplatz erleben. Um 19 Uhr spielt „4You“ zum Tanz.

Weiterer Höhepunkt ist das Familiensportfest am Sonntag, 2. Juli. Von 10 bis 14 Uhr stellen sich alle Abteilungen im Stadion vor. Es steigt die 1. Einheitsolympiade, unter anderem mit dem Pendel-Kegel und Leichtathletik-Biathlon. Für die Kleinen gibt es eine Überraschung. Zeitgleich laufen Fußballspiele. Ab 15 Uhr singt der Männergesangsverein „Harmonie“.

Bereits am 24. Juni wird in die Fabrik zum Turnier der Abteilung Kegeln eingeladen.