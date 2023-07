Marth. Bei einem Gang durch durch Marth gibt es Interessantes zu hören. Auch in die Keller der Meierei wird geschaut.

In der Reihe „Spurensuche rund um den Rusteberg“ anlässlich des 900-jährigen Jubiläums der Rusteburg laden Sabine Brand und Annette Corbach alle Interessierten zu einem Spaziergang durch Marth ein. Dieser wird am Samstag, 22. Juli, angeboten. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr an der Meierei in der Bergstraße 2.

Wie es in der Ankündigung heißt, wird es nach einem Blick in die Keller der Meierei weiter zur Fachklinik Rusteberg und in die dortigen Parkanlagen gehen. Die Teilnahme an dem Spaziergang ist kostenfrei; Anwohner und Zeitzeugen, die selbst etwas über die Geschichte der besuchten Örtlichkeiten erzählen können, sind willkommen.