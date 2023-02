St.-Josef-Gymnasium in Dingelstädt steht unter dem Segen Gottes

Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen des St.-Josef-Gymnasiums in Dingelstädt brachten den Segen Gottes in das Schulgebäude mit christlicher Tradition.

Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen des St.-Josef-Gymnasiums in Dingelstädt brachten den Segen Gottes in das Schulgebäude. In Kooperation mit der Pfarrgemeinde St. Gertrud führte das Gymnasium die „Aktion Sternsinger“ durch. Bevor die Aktion so richtig startete, erfuhren sie etwas über das diesjährige Spendenland Indonesien. So erfuhren die Mädchen und Jungen, wie gefährlich dieses Land für viele Kinder ist, da sie mit ihren Familien teilweise in Bergdörfern oder direkt an Bahnstrecken wohnen. Mit dem Lied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ zogen die Fünftklässler zunächst in das Schulsekretariat und anschließend vor den Haupteingang, um dort den Segen am Eingangsportal festzuhalten.