St.-Martin-Verein vergibt Ehrenmedaille an Horst Sievers

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins St. Martin Heiligenstadt konnte der Vorsitzender Folker Schlesier wieder zahlreiche Mitglieder im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde begrüßen. Dies teilt Vereinspressesprecher Bernhard Schauer mit.

Der Verein setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 2001 für Sanierung und Erhalt der Mutterkirche des Eichsfelds ein. Im Anschluss an eine kurze Andacht mit Pfarrer Johannes Möller berichtete der Vorsitzende von der jüngsten Reparaturmaßnahme am Kirchturm, die aufgrund eines Sturmschadens erfolgen musste. Hier übernahm der Verein die Kosten für die Restaurierung und Vergoldung des Turmknopfes. Schließlich gab der Vorsitzende einen Überblick über den Stand des derzeitigen Hauptprojektes, dessen Fertigstellung für 2022 anlässlich des 1000-jährigen Gründungsjubiläums des Martinstifts avisiert ist: die hochwertige Erneuerung des Gestühls im Mittelschiff der Kirche als Ersatz für die alten und reparaturbedürftigen Kirchenbänke.

Trotz mancher Hürden hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens gibt es vom Kirchenkreis Mühlhausen, dem Landkreis Eichsfeld und der Stadt Heiligenstadt klare Signale, das Projekt zu unterstützen. „Dessen ungeachtet ist das finanzielle Engagement privater Spender auch weiterhin notwendig und höchst willkommen“, sagt Bernhard Schauer.

Dann stand eine Person im Vordergrund, die nicht erst als Gründungsmitglied des Fördervereins, sondern bereits seit 47 Jahren im Gemeindekirchenrat, davon zwölf Jahre als Vorsitzender, seit 1967 in der Kreissynode und von 1968 bis 1998 im Kreiskirchenrat großes Engagement gezeigt hat: Horst Sievers. In Anerkennung dessen wurde ihm die Ehrenmedaille in Silber, die höchste Auszeichnung des Fördervereins, verliehen.

Markus Ziegner gab in seiner Laudatio einen Rückblick auf Sievers’ Wirken in der Gemeinde: „Wir überreichen dir die Medaille, weil du in unserer Gemeinde ein sympathischer Beweger auch des manchmal Unbeweglichen bist – ein drauf Zugehender, und dir ein ,im Stich lassen’ vollkommen fremd ist!“ Dem Glückwunsch des Laudators schloss sich der Vereinsvorsitzende im Namen aller Mitglieder an. Auch die ehemalige Landesbischöfin Ilse Junkermann hatte bereits im vergangenen Jahr in einem Schreiben an Horst Sievers sein über fünf Jahrzehnte währendes, unermüdliches ehrenamtliches Engagement im Kirchenraum gewürdigt und kam zu dem Schluss: „Ganz besonders aber haben Sie auch dazu beigetragen, dass die Evangelische Kirche im Eichsfeld ein freundliches Gesicht und eine einladende Stimme hatte.“ Matthias Bollwahn werde als neues Mitglied die Ziele des Vereins mit unterstützen. Katrin Dörnbach sorgte mit zwei jungen Damen der Gruppe „Schlussakkord“ für die musikalische Umrahmung.