Krankenhaus St. Martini wächst weiter

Bereits 2016 habe der Krankenhausplanungsausschuss des Landes Niedersachsen grünes Licht gegeben – und St. Martini konnte von 126 auf 140 Betten wachsen. Jetzt erhielt es mit der erneuten Bewilligung weitere 15 Planbetten.

155 Betten seien das Ergebnis einer kontinuierlich positiven Entwicklung des Hauses, heißt es stolz. Seit dem 2016 haben sich die Planbetten um 142 in Niedersachsen reduziert. Auch sind weitere 12 Krankenhäuser seit 2016 geschlossen worden. „Wir sind wirklich sehr stolz auf die erneute Bewilligung der 15 zusätzlichen Planbetten. Insgesamt geht der landesweite Trend eher zu einem Bettenabbau,“ erklärt Geschäftsführer Markus Kohlstedde. „Mit der Entscheidung des Planungsausschusses von 140 auf 155 Betten beweisen wir, dass St. Martini eine feste Größe in der Region darstellt und langfristig gebraucht wird. Wir möchten uns hier für das hohe Vertrauen in der Bevölkerung und den unermüdlichen Einsatz der Belegschaft bedanken. Gemeinsam haben wir das St. Martini zu einem zukunftsfähigen Standortentwickelt.“

In welcher Höhe das Land Niedersachsen die jeweiligen Krankenhäuser jährlich fördert, hänge wesentlich von der Planbettenanzahl ab, erklärt Kohlstedde. Das St.-Martini-Krankenhaus schreibe seit sechs Jahren schwarze Zahlen, steigere kontinuierlich seine Patientenzahlen und könne eine hohe Belegungsquote nachweisen, die diese Erhöhung wiederum auch begründete. „Die Bewilligung der zusätzlichen Betten sind eine Investition, über die sich natürlich auch die regionale Bevölkerung freut,“ so Kohlstedde. „Ein zukunftsfestes Krankenhaus am Ort zu haben, gibt langfristig Vertrauen in die medizinische Versorgung und sichert natürlich auch Arbeitsplätze.“