Stadt beendet Großprojekt auf Dingelstädter Kerbschen Berg

Dingelstädt. Ein Großprojekt hat die Stadt auf dem Kerbschen Berg abgeschlossen. Insgesamt rund zwei Millionen Euro wurden investiert, unterstützt durch Fördergelder aus dem Leader- und Städtebauförderprogramm. Aufgewertet wurde der Bereich mit Familienzentrum und Klosterkirche, der auch gern von Radfahrern angesteuert wird, die auf dem Kanonenbahn- und Unstrutradweg unterwegs sind.

Begleitet wurden die Maßnahmen an dem "wertvollen Ensemble" vom Denkmalschutz und dem Landesamt für Archäologie, sagt Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU). Der Kreuzweg sei bereits im 17. Jahrhundert angelegt worden, und die Stadt investierte in den vergangenen Jahren in die Sanierung der Stationen, wobei für jede rund 12.000 Euro zu Buche schlagen. Finanzielle Unterstützung gab es dafür seitens des Denkmalamtes. Sieben Kreuzwegstationen wurden bereits einer Kur unterzogen, 13 gibt es, die 14. ist die Grotte, so Fernkorn.

Neu gestalteter Platz vor der Kirche ein besonderer Blickfang

Ein besonderer Blickfang ist jetzt allerdings der neu gestaltete Platz vor der Kirche und dem Familienzentrum. Das Pflaster wertet das Areal noch einmal mehr auf. "Es war schon ein Projekt mit vielen Herausforderungen", meint der Bürgermeister. Unter anderem wurden auch die Zufahrt, der Eingangsbereich und die Treppenanlage in Angriff genommen, denn ein Anliegen war es, Barrierefreiheit zu schaffen.

Eine Wegbeleuchtung - bislang gab es keine - wurde installiert und dabei darauf geachtet, dass sie weniger Insekten anzieht und die Tiere so besser geschützt werden. Auch eine neue Toilettenanlage bekam ihren Platz, und 15 Parkplätze entstanden, davon zwei für Schwerbehinderte.





Doch ganz abgeschlossen sind die Arbeiten, die laut Bürgermeister von einheimischen Firmen ausgeführt wurden, noch nicht. So sollen beispielsweise die Grotte noch beleuchtet und in diesem Jahr Stelen mit Informationen zum Berg und seiner Geschichte, aufgestellt werden. An eine Beschilderung vom Kanonenbahnradweg ist ebenfalls noch gedacht.

Baumbestand auf dem Berg muss verringert werden

Allerdings gibt es auch eine nicht erfreuliche Nachricht: Der Baumbestand auf dem Berg muss verringert werden. Doch laut Bürgermeister wurden 2020 auch schon fünf neue Bäume gepflanzt, insgesamt sollen es um die 30 werden. Ein Förderantrag wurde bereits gestellt. Im Bestand befinden sich auch Naturdenkmale, die ältesten Bäume sind zwischen 130 und 150 Jahre alt.

Nun, da sich so viel auf dem Kerbschen Berg getan hat, hätten Bürgermeister Andreas Fernkorn, Pia Schröter, Leiterin des Familienzentrums, und Cornelia Schimek, die das Bischöfliche Bauamt in Heiligenstadt leitet, gern die Übergabe in größerer Runde begangen. Doch aufgrund der Corona -Pandemie wurde daraus leider nichts. "Vielleicht können wir das nachholen", meint Cornelia Schimek. Sie weiß, dass die Stadt und das Bistum an der Gesamtentwicklung des Ensembles interessiert sind.

Für die Landgemeinde ist der Kerbsche Berg ein Aushängeschild, für das Bistum spielt das Familienzentrum eine wichtige Rolle. Rund 6000 Besucher kommen im Durchschnitt jedes Jahr in die katholische Einrichtung. Zu den Wallfahrten, darunter die für Frauen oder Kindergärten, sind es noch einmal insgesamt 10.000 Personen.

Und da der Kerbsche Berg gut besucht ist, will dort die Kirche gern neue Wege gehen. Bereits seit 2018 werde an einem Konzept gearbeitet, sagt Anne Rademacher vom Seelsorgeamt des Bistums Erfurt. Eingebunden ist ein Berliner Büro, denn es geht auch um die Nutzung der Kirche.

Architektonisch hat sie seitliche Einbauten und angedacht ist unter anderem eine Öffnung nach außen. Symbolisch stehe das auch für die Öffnung der Kirche. Ziel, so Anne Rademacher, sei es, einen zentralen Ort für Familien zu haben, einen, wo sie sich zuhause fühlen. Der aber nicht ein Ort sei, wo immer ein Programm laufe.





BU: Dass die Platzgestaltung gut gelungen ist, freut Cornelia Schimek, Bürgermeister Andreas Fernkorn, Pia Schröter, Leiterin des Familienzentrums Kerbscher Berg, Raimund Nachtwey von der Dingelstädter Stadtverwaltung und Anne Rademacher vom Seelsorgeamt des Bistums Erfurt. Foto: Sigrid Aschoff