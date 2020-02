Rathaus in Heiligenstadt. Für die Stadt und ihre Ortsteile hat der Stadtrat jetzt einen Grundsatzbeschluss zum Klimaschutz gefasst.

Stadt Heiligenstadt will mehr für Klimaschutz tun

Bis auf zwei Enthaltungen aus den Reihen der AfD stimmten in der jüngsten Sitzung des Heiligenstädter Stadtrates alle Fraktionen einem Grundsatzbeschluss zum Klimaschutz gemäß einem Antrag der Fraktion von Linke und SPD zu. Nach diesem verpflichten sich sowohl der Rat als auch die Stadtverwaltung, künftig in sämtlichen Angelegenheiten, die die Kommune und ihre Ortsteile betreffen, dem Klimaschutz Rechnung zu tragen. Die Fachausschüsse ihrerseits werden jeden Beschluss in Bezug auf Klimaverträglichkeit beziehungsweise den Klimaschutz prüfen. Anregungen und Ideen, die zu einem effektiveren Schutz beitragen, sollen weitergetragen werden. Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse sollen schließlich unter Einbeziehung der Öffentlichkeit ein Klimaschutzkonzept erarbeiten.

Petra Welitschkin (Linke) hatte vorab noch einmal die Bedeutung des Beschlusses betont und auf den von Menschen gemachten Klimawandel mit seinen Auswirkungen hingewiesen. In dem Beschluss sieht sie eine Willenserklärung, auf kommunaler Ebene etwas zu tun. Ein weiteres Anliegen sei, die Prozesse transparenter und öffentlicher zu machen. Und am Ende sei auch die Meinung der Bürger wichtig. Peter Gabel (CDU) signalisierte schon vor der Abstimmung, dass seine Fraktion dem Beschluss zustimmen werde. Er glaube aber nicht, dass Bürgermeister und Verwaltung bisher klimaschädlich gehandelt hätten, meinte der Christdemokrat. Zustimmung gab es auch von der Bürgerinitiative (BI) Menschen für Heiligenstadt. Christian Simon hält es für wichtig, den Klimaschutz auch lokal anzuschieben, und erinnerte an kleine Schritte, die bereits in diese Richtung getan wurden, wie beim Stadtfest mit der Vermeidung von Plastikmüll. Er riet zudem dazu, einen Blick auf andere Städte und Konzepte zu werfen, die beispielgebend seien. Simon regte eine Bestandsaufnahme an, um dann konkrete Maßnahmen ableiten zu können. Auch von Claudius Hille von der Fraktion Grüne/FDP gab es Unterstützung. Er betonte, dass der Klimaschutz von lokalen Aktivitäten lebt. „Das sind wir dem Bürger schuldig“, meinte Hille. Dass es ein Teilkonzept gibt und einige Maßnahmen schon angegangen wurden, darauf verwies seinerseits Bürgermeister Thomas Spielmann (BI), der auch die Innovationen der Eichsfeldwerke nicht unerwähnt ließ. Der Stadtchef erinnerte daran, dass man erfolgreich einen Teil des Durchgangsverkehrs bereits aus der Stadt bekommen habe und dadurch die Luftqualität verbessert werden konnte. „Wir sind nicht schlecht unterwegs, müssen aber weiter dran bleiben“, sagte Spielmann.