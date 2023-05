Stadt im Eichsfeld ermuntert zu klimafreundlicher Fahrt zur Arbeit

In Leinefeld-Worbis sind Bürger dazu aufgerufen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.

Leinefelde-Worbis. „Mit dem Rad zur Arbeit“ lautet der Titel einer Aktion, die dem Klimaschutz dienen soll. Auch die Stadt Leinefelde-Worbis beteiligt sich daran.

Auch in diesem Jahr findet wieder die von der AOK und dem ADFC initiierte Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ statt, an der sich auch die Stadt Leinefelde-Worbis beteiligt. „Im Kern geht es darum, im Aktionszeitraum an mindestens 20 Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren“, erklärt Klimamanager Stephan Gunkel.

Die Aktion, die am 1. Mai begonnen hat und bis zum 31. August läuft, steht in Einklang mit den Klimaschutzbemühungen der Stadt Leinefelde-Worbis und leistet damit einen aktiven Beitrag zu umweltfreundlicher Mobilität. „Schon mit 30 Minuten Radfahren täglich kann man sich einige Gesundheitsvorteile verschaffen. Und laut einer Studie der Universität Zürich aus dem Jahr 2018 fühlen sich Fahrradfahrer im Allgemeinen gesünder, haben mehr Energie und gleichzeitig weniger Stress als andere Verkehrsteilnehmer“, so Gunkel.

Darüber hinaus würden viele Krankenkassen die Teilnahme sogar über ihre Bonusprogramme honorieren. Auch bei der Einheitsstadt wächst die Zahl der Mitarbeiter, die ihr Auto immer häufiger in der Garage lassen und lieber mit dem Fahrrad an den Arbeitsplatz kommen, jedes Jahr weiter an.