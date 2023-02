Stadt Leinefelde-Worbis bittet die Vereine aus allen Ortsteilen um Mithilfe

Im Rathaus Wasserturm in Leinefelde befindet sich ein Bürgerbüro der Stadt Leinefelde-Worbis und Teile der Stadtverwaltung.

Leinefelde-Worbis. Die Stadt Leinefelde-Worbis benötigt die aktuellen Kontaktdaten der Vereine. Das interne Vereinsregister soll aktualisiert werden.

Die Stadt ist auf Mithilfe angewiesen. Um die Daten ihres internen Vereinsregisters zu aktualisieren, bittet sie die Vereine im Stadtgebiet um aktuelle Kontaktdaten. Benötigt werden Anschrift, Telefonnummer und eine gültige E-Mail-Adresse des Vereinsvorsitzenden und dessen Stellvertreters aus allen Ortsteilen. „Wichtig ist dies, um die städtischen Vereine etwa zu Veranstaltungen einzuladen, wichtige Informationen zu verteilen oder Veranstaltungsplanungen abstimmen zu können“, sagt Stadtsprecher René Weißbach. Die Angaben können per E-Mail an stadtzeitung@leinefelde-worbis.de oder postalisch an die Stadt mit dem Vermerk „Fachamt ÖTK“ geschickt werden.